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影／樹林貨車司機未注意車況 轉彎時直接撞倒機車騎士

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市樹林區一名杭姓貨車駕駛，在11點45分行經大安路準備右轉進入巷子時，疑似未注意到右側狀況，直接撞上一旁的機車騎士，警方到場了解後，已通報119將陳男送醫救治，警方表示，因小貨車未打方向燈且未禮讓直行車，提醒民眾開車要注意身旁狀況。

警方表示，45歲的杭姓男子事發當時駕駛小貨車，沿著樹林大安路準備右轉大安路145巷時，與騎著機車的55歲陳姓男子發生碰撞，導致陳姓男子受傷，陳姓男子在現場稱呼吸不順暢、肩膀骨頭有斷裂，經救治後，由119救護車送往板橋亞東醫院，並有家屬連陪同至醫院。

警方初步研辦，經初步研判，係因小貨車未打方向燈，轉彎車未禮讓直行車，才導致事故發生，陳姓男子與杭姓男子兩人酒測均為0，警方提醒，開車要注意車前狀況、轉彎要注意A柱影響，並禮讓直行車並宣導加裝行車視野輔助系統。

新北市樹林區一名杭姓貨車駕駛，在11點45分行經大安路準備右轉進入巷子時，疑似未注意到右側狀況，直接撞上一旁的機車騎士。圖／樹林分局提供
新北市樹林區一名杭姓貨車駕駛，在11點45分行經大安路準備右轉進入巷子時，疑似未注意到右側狀況，直接撞上一旁的機車騎士。圖／樹林分局提供

機車騎士

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