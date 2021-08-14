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婦失聯36年被宣告死亡…警協助找回 家人紅了眼眶：是奇蹟

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

鄒姓婦人的姐姐和弟弟看到警方提供的照片，激動到說不出話來。記者吳淑玲／翻攝
鄒姓婦人的姐姐和弟弟看到警方提供的照片，激動到說不出話來。記者吳淑玲／翻攝

今年65歲的鄒姓婦人因路倒被安置，36年來因身分不明轉介到多個機構，家人也找不到她，多年前就被夫家向法院宣告死亡，台南市麻豆分局防治組巡佐吳孟宇在系統中發現這筆資料，歷經1個多月時間比對數百筆資料，在8月中旬終於查到台中市霧峰區走失鄒姓婦人協尋記錄，依據紀錄所留下資料聯繫上家屬，鄒婦姊姊和弟弟看著照片激動不語很快就紅了眼眶。

「那年，不曉得什麼原因，妹妹回家後整個人都變了個樣，時常一下哭一下笑，情緒變得十分異常。但不論過了幾年、變成了什麼樣子，她依然是我的妹妹，我最深愛且無法取代的妹妹！ 」鄒姓婦人的姊姊接獲電話並得知妹妹可能還活著的消息時，便欣喜若狂地向家人們傳達這個好訊息，弟弟在接到通知後也立刻決定前來一齊進行指認。

警方說，看到照片的瞬間，鄒女姊姊當下便紅了眼眶，弟弟一直盯著照片久久不語，但握著照片的雙手微微顫抖，的顯示出內心的激動，鄒姓笉姊姊哽咽地說，走失的婦人是45年次、已婚、育有1女，家中排行第二，小時候因家境不好，為了分攤父母經濟壓力，國中畢業後就獨立離家在工廠工作。

後來不知何原因，鄒女出現各種異常行為，不僅會獨自外出四處遊走，情緒更是十分不穩定，時常一下子哭一下子笑，變化起伏十分劇烈，父母為了治療女兒遍尋各種方法都解決，為了讓女兒生活有重心，有人陪伴及照顧，為她安排對象結婚，並在29歲生下女兒。

但鄒女生下女兒後突然離家失聯，家人及夫家遍尋不著，夫家向警方報案並在滿7年後向法院宣告死亡。女方家人36年來一直等待鄒婦回家，但原本已不抱任何期待，聽到這奇蹟般的消息，全都激動得不能自已，姊姊說決定要把妹妹接回家，好好彌補這36年失去的時光。

鄒姓婦人的弟弟看到警方提供的照片，立即確認是失聯36年的姐姐。記者吳淑玲／翻攝
鄒姓婦人的弟弟看到警方提供的照片，立即確認是失聯36年的姐姐。記者吳淑玲／翻攝

失蹤 警察

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