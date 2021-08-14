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悲傷情人節！台中夫妻口角引發火災 妻死夫命危
台中市北區育強街社區大樓在今天中午傳火警，住6樓的劉姓夫婦疑似口角引發火警，夫妻倆遭嚴重燒燙傷送醫急救，二人的14歲、12歲兒子未受波及。中國醫藥大學附設設醫院說，39歲劉妻全身92％面積三度燒燙傷，急救無效死亡，劉姓男子臉部、右側上下肢及左上肢全身有60％二度到三度燒燙傷，目前意識清楚，收治到燒燙傷中心加護病房搶救，有生命危險。
據了解，這起火警疑似劉姓夫妻因故吵架，14歲大兒子發現父母驚呼聲及儲藏室有火光，遂立即撥打119求救，真正事故原因警方調查中。
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