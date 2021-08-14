台北市警統計：逾8成行人「未依規定穿越」釀死亡

內湖警方日前至行善公園等場域宣導交通安全，並提供亮光片給民眾使用。記者翁至成／翻攝

台北市警方近日統計今年的行人A1事故（死亡事故）共23人，有20人（占87%）是「行人涉嫌違規」，其中以「不依號誌指示」和「未依規定行走行人穿越道」最多；內湖分局有鑒於此，近日至內湖區行善公園等場域宣導交通安全，並提供亮光片、反光條等工具給民眾。

內湖警方指出，北市今年至今A1事故共23人，惟內湖區有2人，會繼續宣導行人交通安全觀念，並發放亮光片讓民眾在晨間或夜晚配戴，讓駕駛人更易察覺「有人要通過」。

內湖警方呼籲，行人穿越馬路時要記住安全五字口訣「停：停人行道不強行」、「看：看看號誌小綠人」、「轉：轉左轉右等車停」、「揮：揮手微笑表謝意」、「動：動身起步快步行」，並儘量靠邊行走；也強調，駕駛人應尊重行人路權優先，注意前方狀況，減速慢行，以免造成雙方遺憾。