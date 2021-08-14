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桃園狂設計師疑闖紅燈撞飛女騎士 事後IG怪異留言惹議

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

葉姓男子在苗栗縣竹南鎮台一已線路口疑似闖紅燈撞上機車女騎士，車禍發生後被民眾目擊在毀損的跑車上「帥帥的自拍」，惹來民眾怒罵他不顧傷者危急情況，行徑「太狂妄」，事後葉男在IG發文「她原本是全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，怪異的說法讓人議論紛紛。

這起事故，竹南警方調查後認為葉姓男子闖紅燈又高速疾駛過路口，將以公共危險罪嫌將他移送法辦。

自稱設計師的葉姓男子8日上午從桃園駕駛要價近200萬元的野馬跑車南下，在台南街頭疑似逆向狂飆、闖紅燈，甚至前一天還在IG發文恐嚇陳時中，遭桃園警方調查法辦，今天上午他又再IG上稱自己在苗栗竹南發生車禍，黃色野馬超跑撞到報銷。

車禍發生後，葉男甚至在IG連串發文稱「我在把她撞飛前的0.01秒，我的直覺有瞬間把我的速度降到最低」、「他（她）受傷是因為飛出去，墜地後翻滾的傷而已」、「我怎麼救的呢？出車禍的瞬間我馬上跳車去救她」並稱女子沒任何意識「代表她昏迷」，他還為對方CPR「我邊壓邊大聲對她吼叫，我讓她的靈魂聽得到，靈魂是活的」、「最後那個穴道，我直接點她的太陽穴，我就知道我完全救成功了」。

葉姓男子在苗栗縣竹南鎮的路口與21歲機車女騎士發生碰撞，女子傷勢嚴重轉送桃園林口長庚救治，車禍現場附近民眾目睹他疑似擺姿勢自拍，直斥男子行徑太離譜、狂妄，事後他在IG連串的發言內容更是讓人不解，引來議論。

車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
車禍發生後，葉男在IG連串發文，怪異的說法惹來議論。圖／取自葉姓男子IG
葉姓男子駕駛黃色野馬跑車在竹南疑似闖紅燈撞上橫向來的機車。圖／記者胡蓬生翻攝
葉姓男子駕駛黃色野馬跑車在竹南疑似闖紅燈撞上橫向來的機車。圖／記者胡蓬生翻攝

車禍 桃園 自拍

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