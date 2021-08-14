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台中夫妻吵架竟點燃酒精膏 丈夫60%二度燙傷妻命危

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今天中午12時許，台中市北區育強街一棟民宅發生火警，消防員到場火勢已撲滅，據了解，該6樓住戶為夫妻吵架，疑似點燃酒精膏引起火警，夫妻倆均受燙傷，其中，妻子現場無呼吸心跳，兩人送醫急救中。另，夫妻育有一男一女孩子，未受波及。

消防員獲報到場，現場火勢已撲滅，消防員現場檢傷，年約30多歲妻子全身約90%三度燒燙傷，現場無呼吸心跳，年約40多歲丈夫全身約60%二度燒燙傷，意識清楚，救護車均將兩人送往中國醫藥大學附設醫院搶救。

據了解，這起火警疑似夫妻兩人因故吵架，過程中點燃酒精膏不慎引發火警，所幸該對夫妻一對子女未遭受波及，究竟點燃酒精膏的原因為何，警方調查中。

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今天中午12時許，台中市北區育強街一棟民宅發生火警，消防員到場火勢已撲滅，據了解，該6樓住戶為夫妻吵架，疑似點染酒精膏引火輕生，丈夫與妻子均受燙傷，其中，妻子現場無呼吸心跳，兩人均送醫急救中。另，夫妻育有一對子女，未受波及。圖／報系資料照
今天中午12時許，台中市北區育強街一棟民宅發生火警，消防員到場火勢已撲滅，據了解，該6樓住戶為夫妻吵架，疑似點染酒精膏引火輕生，丈夫與妻子均受燙傷，其中，妻子現場無呼吸心跳，兩人均送醫急救中。另，夫妻育有一對子女，未受波及。圖／報系資料照

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