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車體改裝廠私設磚窯 被查獲焚燒廢棄物送辦
新北環保局日前接獲報案，林口粉寮路二段巷弄有業者私設磚窯焚燒廢棄物，昨與林口警分局當常查獲業者正進行焚燒行為。環保局指出，該名業者是車體製造及改裝工廠，未領有廢棄物處理許可文件，訊後依法函請新北地檢署偵辦，並要求拆除磚窯。
環保局表示，獲報後就派員不定時前往巡查埋伏，發現該廠區私設具有煙囪的磚窯，並發現內部有大量廢棄物及存有焚燒後的殘跡，經調查發現該工廠每周五晚間，就會進行焚燒廢棄物，昨晚經埋伏後，終於查獲非法焚燒的確切行為。
該工廠的的保全也坦承，廢棄物由他點火焚燒，因為公司要求每周五晚間焚燒廢棄物，他到任1個月已進行3次廢棄物焚燒，焚燒項目包含廢棄車體、廢棧板、廢漆桶及工廠廢棄物等。
該名保全遭查獲後，試圖拿水管滅火，但火勢過大最後由消防局前往撲滅火勢，避免繼續造成林口地區的空氣汙染。環保局表示，已要求者盡速拆除磚窯，並找合法業者清除現場殘留的廢棄物，。
環保局指出廠區私設焚化廢棄物設施，已違反空氣汙染防制法第32條，以及廢棄物清理法第46條第2、4款規定，偵訊後函送法辦，違者可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金。
環保局說，事業及工廠廢棄物應委託合法廢棄物清除機構處理，可至環保署「清除處理機構服務管理資訊系統」查詢合格清除業，若民眾有發現任何汙染情況，可撥打1999市政服務專線通報。
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