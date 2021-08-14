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澳底漁港外海女浮屍 身分不明 身穿藍蝴蝶T恤及紅玉鐲

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

海巡署艦隊分署澳底海巡隊今天上午6點多接獲一艘漁船漁民通報，在新北市貢寮區澳底漁港外約0.9浬處發現一具大體，通報海巡署北基巡防區指揮部，派遣巡防艇前往處置，經打撈大體送至澳底漁港，初判為女性，報請檢警相驗釐清死因。

澳底海巡隊巡防艇打撈時，當時海象4至5陣風7級海面顛簸，為避免損傷大體，打撈時格外小心謹慎，撈起暫置後甲板，並以功德袋妥善裝載運送，保持大體完整，也代表對亡者的尊重，返隊過程中，不斷以國、台語對亡者說「帶你回家了」。

返抵澳底漁港後，初判為女性，身著黑色西裝外套、藍色蝴蝶圖案T恤及紅色玉鐲手環，無任何身分證明文件，後續交由瑞芳警分局報請檢察官相驗。

澳底海巡隊表示，在海上發現大體，海巡人員都會盡全力協助大體返家，民眾若有靠近海域，民眾如有發現也請撥打118第一時間派員處理。

澳底漁港外海女浮屍海巡載回死因待查，藍蝴蝶T恤及紅玉鐲。記者游明煌／翻攝
澳底漁港外海女浮屍海巡載回死因待查，藍蝴蝶T恤及紅玉鐲。記者游明煌／翻攝

海巡署 貢寮

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