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影／嗆「槍殺陳時中」 他駕黃色野馬涉撞女騎士致重傷

男遭譏「不信你敢開槍」 砰！北市女胸口中彈未脫險

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影／嗆「槍殺陳時中」 他駕跑車涉撞女騎士致重傷

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

桃園市葉姓設計師今天清晨近6點駕駛福特黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮台一己線、台13甲線路口疑似闖紅燈撞上同向騎機車的巫姓女子，女騎士傷勢嚴重，轉送林口長庚醫院救治；涉嫌肇事的葉姓男子一周前駕這輛野馬跑車在台南街頭疑似逆向飆車，甚至在IG上嗆聲「槍殺陳時中」上了新聞，不料今天又傳出事故，野馬跑車毀損嚴重，車禍原因及責任警方調查中。

自稱設計師的23歲葉姓男子8日上午從桃園駕駛要價近200萬元的野馬跑車南下，在台南街頭疑似逆向狂飆、闖紅燈，甚至前一天還在IG發文恐嚇陳時中，遭到桃園警方調查法辦。今天上午他又在IG限動連發，稱自己在苗栗竹南發生車禍，黃色野馬超跑也撞到報銷。

竹南警方表示，車禍發生在清晨近6點，福特跑車駕駛疑似闖紅燈在德照橋前的台1已線、台13甲線路口與同向的機車發生碰撞，機車21歲巫姓女騎士意識不清送往頭份市為恭醫院，因傷勢嚴重又轉往林口長庚醫院，雙方都無酒駕，警方正調閱路口監視畫面釐清事故原因。

自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供
自稱設計師的桃園23歲葉姓男子今天清晨疑似闖紅燈，在苗栗縣竹南鎮撞上同向的機車女騎士，跑車毀損嚴重。圖／民眾提供

跑車 桃園 車禍

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