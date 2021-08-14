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桃源民代謝宜真落水失蹤第3天 上午10時許因雨暫停搜救
高雄市桃源區代表謝宜真跌落玉穗溪失蹤將達72小時，高雄市消防局今天上午7時啟動搜救任務，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段上午9時許見山上烏雲密布，10時20分緊急撤離明霸克露橋施工機具、人員及搜救人員，待天氣緩和再繼續進行搜索。
高雄市消防局今天出動警消15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇、直升機2架，共計21車80人，分上中下游共三組前往搜救，另搭配直升機空勘，岸邊派遣人員岸際沿河道搜索，救生艇10時左右找到下船點進行搜索。
公路總局第三區養護工程處長吳昭煌與甲仙工務段長陳正偉今天上午9時30分與桃源區長謝英雄深談，了解昨天土石流無預警沖刷原因，因今天早上台南、高雄下豪雨，山上也烏雲密布，甲仙工務段擔心昨天土石流狀況再發生。
根據昨天經驗，監測人員發現土石流到土石流從玉穗溪沖刷下來的時間恐只有2分鐘反應，經與區公所研議，為避免危險，10點20分緊急通知施工人員、施工機具、搶修人員、國軍、消防隊、救難人員等所有人員離開河床表面並撤離至勤和管制站外，待雨勢趨緩再視情況重新啟動搜救。
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