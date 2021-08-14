影／七旬嬤外出訪友迷途 愛犬「笨笨」緊黏守護一夜

台中市75歲林姓阿嬤外出訪友人，回程迷途找不到回家的路，林飼養的愛犬「笨笨」似乎深怕主人走失，沿途跟著林，守護在主人身邊一整夜；翌日，林與愛犬行走在快速道路上，警方發現林已被通報協尋，連絡上林婦兒子，「笨笨」見到林婦兒子興奮搖尾巴露出「我有保護好阿嬤」的表情，煞是可愛。

75歲林姓阿嬤外出訪友人，卻迷途走到東區環中東路快車道上，附近熱心民眾連忙將阿嬤帶到路旁並說「阿嬤你這樣很危險！」、「車子差點撞到你！」通報警方。

台中市警局第三分局東區分駐所警員賴維國、劉帥宏到場，以人免辨識系統查出，林姓阿嬤本周二(10日)已被通報協尋人口，阿嬤見到員警不斷詢問「你是誰？」讓員警哭笑不得說，「我是警察啦！」

林姓阿嬤身邊有一隻狗狗緊跟在身邊，阿嬤說那是他養的「笨笨」，並說，昨天他出來找友人，卻找不到路回家，還好「笨笨」一路跟在身邊，讓他不覺得孤單。

警方原本要以巡邏車載送阿嬤與「笨笨」返家，無奈「笨笨」怎麼勸都不願上車，最後等到林姓阿嬤的兒子到場，「笨笨」見到主人立即熱情上前，並搖尾巴示意「我有保護好阿嬤」，在旁的員警也誇讚，狗狗真的很忠心。

阿嬤兒子向警方表示，母親本周二下午3點多就帶著「笨笨」從太平區住家外出，全家人在附近找到深夜12點都找不著，已向派出所報案協尋，沒想到母親竟然徒步走到5公里外的東區。

林姓阿嬤兒子看著全身衣服都淋濕的母親，還有陪伴在旁的愛犬，他緊緊摟著母親的肩膀，感謝熱心民眾及警方的協助，母親才能平安無事。