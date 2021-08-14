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影／酒駕撞倒騎士肇逃 後方警全程目睹霸氣：追上去

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市警局保大二中隊小隊長王正哲帶隊巡邏，目睹前方一輛小貨車與機車發生碰撞，巡邏車內員警跟著驚險「啊啊啊」叫，但貨車駕駛未停車，員警不敢置信「還要跑？」，隨後霸氣說，「追上去看看」，開啟警示燈、鳴警笛，巡邏車加足馬力攔停小貨車，並測得林姓送貨司機酒測值達0.35毫克，依法移送。

本周二(10日)，台中市警察局保安警察大隊第二中隊小隊長王正哲帶隊3名員警巡邏，行經北區太原北路與太原六街路口，4名員警目睹行駛在前方一輛小貨車與機車發生碰撞，機車騎士當場倒地，員警在車內也跟著緊張「啊啊啊」吶喊。

員警見受傷的女騎士虛弱地站起身，將機車扶起，原以為貨車駕駛會停車查看，但肇事貨車非但沒有減速，反而加速離開現場，巡邏車內員警此時情緒高漲說，「(肇事貨車)還要跑？」、「他還要跑！」，女騎士無助看著肇事貨車逃逸。

4名員警見肇事小貨車肇逃，當機立斷霸氣說，「追上去看看」，開啟警示燈、鳴警笛並按喇叭示意肇事小貨車停下，最後在北區太原路一段與忠明八街口攔下肇事貨車。

警方見林姓貨運司機臉部潮紅，詢問「你喝酒喔？」林姓司機辯稱「沒有」。警方對林男進行酒測，酒測值達0.35毫克，林才改口說，早上有喝啤酒解熱。

受傷的黃姓女騎士感謝警方及時逮捕肇逃嫌犯，否則她手腳多處擦挫傷、飽受驚嚇，實在無力再追小貨車。警詢後將林男依公共危險罪、傷害罪嫌移送，現場車禍事故交由交通分隊到場處理。

台中市警局保大二中隊小隊長王正哲帶隊巡邏，目睹前方一輛小貨車與機車發生碰撞，警方見肇事小貨車肇逃，主動追緝到案。記者林佩均／翻攝
台中市警局保大二中隊小隊長王正哲帶隊巡邏，目睹前方一輛小貨車與機車發生碰撞，警方見肇事小貨車肇逃，主動追緝到案。記者林佩均／翻攝
台中市警局保大二中隊小隊長王正哲帶隊巡邏，目睹前方一輛小貨車與機車發生碰撞，警方見肇事小貨車肇逃，主動攔查林姓貨運司機，並測得酒測值達0.35毫克，依法移送。記者林佩均／翻攝
台中市警局保大二中隊小隊長王正哲帶隊巡邏，目睹前方一輛小貨車與機車發生碰撞，警方見肇事小貨車肇逃，主動攔查林姓貨運司機，並測得酒測值達0.35毫克，依法移送。記者林佩均／翻攝

酒測 警察 台中市

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