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三峽住宅火警疑電線短路 釀3死4重傷 消防署籲裝住警器

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市三峽區一處民宅日前凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家裝設住警器，可以提早偵知火災並發出警報聲響，及早通知住戶應變或儘速逃生。

今年8月11日凌晨1時45分在新北市三峽區街發生住宅火災造成3死4重傷，3名罹難者除詹姓爸爸外，準備升小四以及年僅1歲的姐弟也不幸死亡，升小二的弟弟仍在搶救中。新北市消防局火調人員現場鑑定後，初步推測可能為家中靈堂延長線走火引起。

消防署統計，107至109年間全國住宅火災案件共計發生1萬8046件，占建築物火災數75.9%；造成313人死亡，占建築物火災人員死亡數80.3%，且近3年全國平均每天發生17件住宅火災，換言之，平均約85分鐘發生1件。住宅火警案例經分析，住宅火災主要有「香菸、烹煮、電氣設備等使用頻繁，易因人為疏失導致火災發生」、「居家放置多量的家具、衣服、寢具等可燃性物品，造成快速延燒」、「高齡者、行動不便者、小孩等避難弱者，無法避難或避難緩慢」及「睡眠時不易發現火災，致逃生不及」為主要危害因素。

消防署呼籲民眾居家使用電氣一定要謹記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物及沒有商品安全標章的電器不買不用。使用爐火烹煮應「人離火熄」，勿以為小憩片刻或短暫離開沒關係。養成良好生活習慣，不要因火神再讓人難過流淚。

消防署強調，火場無情，學習火災知識及應變技巧，平時謹記逃生避難原則，才能保障自身生命與財產。相關防火安全逃生知識及應變技巧，可至內政部消防署消防防災館瀏覽與學習，遠離火災危害。

新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家裝設住警器，可以提早偵知火災並發出警報聲響，及早通知住戶逃生。圖／消防署提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家裝設住警器，可以提早偵知火災並發出警報聲響，及早通知住戶逃生。圖／消防署提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家裝設住警器，可以提早偵知火災並發出警報聲響，及早通知住戶逃生。圖／新北消防提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家裝設住警器，可以提早偵知火災並發出警報聲響，及早通知住戶逃生。圖／新北消防提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家設置滅火器，在火勢還小且未延燒其他可燃物時，進行初期滅火。圖／消防署提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家設置滅火器，在火勢還小且未延燒其他可燃物時，進行初期滅火。圖／消防署提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲民眾養成良好用電習慣。圖／消防署提供
新北市三峽區民生街民宅8月11日凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲民眾養成良好用電習慣。圖／消防署提供

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