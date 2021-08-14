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女學生沒搭上車警護送回家 深夜站床前...嚇醒老爸
南投縣陳姓女學生獨自搭車到彰化市參加技能檢定考試，轉車錯過回家的車次，打電話聯絡不上父親，只好向田中火車站求站，田中警分局員警熱心護送她回南投縣名間鄉。陳女的父親見愛女深夜穿制服站在床前，嚇得睡意全消，才知女兒沒趕上火車，差一點回不了家。
警方今天表示，陳姓女高職生本（8）月11日搭火車到彰化市參加技能檢定考試，結束後和同學、朋友聚會，搭車到田中火車站約晚間10點，錯過轉車時間，她向火車站值班人員求助，值班人員通知警方，田中派出所副所長鄧嘉緯、警員黃逸翔到達火車站，見女學生焦急不知所措，先安撫情緒，即帶她回派出所幫忙聯絡家人。
田中派出所聯繫名間鄉警方，當地員警跑了一趟，回報陳女住家無人應門。在田中派出所的陳女說有鑰匙可以打開家門，於是鄧嘉瑋指示警員廖士宏、林琨閔駕駛巡邏車護送她回名間鄉，到達時將近晚間11點。
陳女到家開門，進入屋內叫醒熟睡的父親。陳父睜眼見女兒穿制服站在床前，驚嚇不已，聽女兒詳述原因，連忙起床到門外向員警道謝，並表示睡前有服用「愛睏藥」的習慣，服藥後熟睡到不知女兒還沒回家。
田中警分局分局長鄭頴聰今天說，田中派出所副所長鄧嘉緯等4名警員在女學生錯失班車，且聯繫不上家屬的情況下，主動送女學生回南投縣，家屬感謝不已，有助提升警察正面形象。
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