快訊

他確診新冠失憶「不認得老婆」 醫：全身都被攻擊

大雨又來了！左營降雨量「全市之冠」 積水半個輪胎深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女學生沒搭上車警護送回家 深夜站床前...嚇醒老爸

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化報導　

南投縣陳姓女學生獨自搭車到彰化市參加技能檢定考試，轉車錯過回家的車次，打電話聯絡不上父親，只好向田中火車站求站，田中警分局員警熱心護送她回南投縣名間鄉。陳女的父親見愛女深夜穿制服站在床前，嚇得睡意全消，才知女兒沒趕上火車，差一點回不了家。

警方今天表示，陳姓女高職生本（8）月11日搭火車到彰化市參加技能檢定考試，結束後和同學、朋友聚會，搭車到田中火車站約晚間10點，錯過轉車時間，她向火車站值班人員求助，值班人員通知警方，田中派出所副所長鄧嘉緯、警員黃逸翔到達火車站，見女學生焦急不知所措，先安撫情緒，即帶她回派出所幫忙聯絡家人。

田中派出所聯繫名間鄉警方，當地員警跑了一趟，回報陳女住家無人應門。在田中派出所的陳女說有鑰匙可以打開家門，於是鄧嘉瑋指示警員廖士宏、林琨閔駕駛巡邏車護送她回名間鄉，到達時將近晚間11點。

陳女到家開門，進入屋內叫醒熟睡的父親。陳父睜眼見女兒穿制服站在床前，驚嚇不已，聽女兒詳述原因，連忙起床到門外向員警道謝，並表示睡前有服用「愛睏藥」的習慣，服藥後熟睡到不知女兒還沒回家。

田中警分局分局長鄭頴聰今天說，田中派出所副所長鄧嘉緯等4名警員在女學生錯失班車，且聯繫不上家屬的情況下，主動送女學生回南投縣，家屬感謝不已，有助提升警察正面形象。

田中警分局護送南投縣女學生回家。圖／警方提供
田中警分局護送南投縣女學生回家。圖／警方提供

火車站

延伸閱讀

水公司埋管惹禍 彰化市彰興路出現長達50公尺天坑

鼓勵女性考大學 清華首名女教授徐道寧辭世

患心臟病國中女跑步後送醫不治 家長質疑老師叫她跑

保證不外流 她的性私密影片卻被同班男同學看光光

相關新聞

女學生沒搭上車警護送回家 深夜站床前...嚇醒老爸

南投縣陳姓女學生獨自搭車到彰化市參加技能檢定考試，轉車錯過回家的車次，打電話聯絡不上父親，只好向田中火車站求站，田中警分...

影／酒駕撞倒騎士肇逃 後方警全程目睹霸氣：追上去

台中市警局保大二中隊小隊長王正哲帶隊巡邏，目睹前方一輛小貨車與機車發生碰撞，巡邏車內員警跟著驚險「啊啊啊」叫，但貨車駕駛...

屏東孕婦騎車自撞夾腿護子 家屬求畫面追一屍2命真相

懷有5個多月身孕的27歲屏東市李姓女子，10日近中午騎機車載2歲兒子，沿著屏東市忠孝路通過博愛路口時，突然偏離車道線，逆...

八大行業沒解封失業 情侶檔網路詐騙30餘人上百萬元

葉姓男子（30歲）與吳姓女友（30歲）原本從事八大行業，因疫情歇業沒有收入，成為詐騙民眾的網路賣家；葉嫌兩人在臉書刊登廣...

男子開房間卻在櫃台睡著 口袋一掏...2咖啡包露餡

許姓男子連日沒睡覺，昨天到日租套房要開房，因精神恍惚便在櫃台前睡著，櫃台人員叫不醒他，報警處理，員警拍醒他，要他拿證件好...

三峽住宅火警疑電線短路 釀3死4重傷 消防署籲裝住警器

新北市三峽區一處民宅日前凌晨發生大火造成3死4重傷的家庭悲劇，消防署呼籲住家裝設住警器，可以提早偵知火災並發出警報聲響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。