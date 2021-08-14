屏東孕婦騎車自撞夾腿護子 家屬求畫面追一屍2命真相

懷有5個多月身孕的27歲屏東市李姓女子，10日近中午騎機車載2歲兒子，沿著屏東市忠孝路通過博愛路口時，突然偏離車道線，逆向撞上忠孝路停在騎樓內的休旅車尾部，李女當時用腿夾住保護站在踏板上的幼兒，孩子只受輕傷，孕婦昏迷送醫，搶救到昨天仍不治，家屬悲慟不已，更想知道為何偏離車道逆向自撞造成一屍2命，籲請提供案發時的行車記錄畫面追真相。

警方調閱事故現場附近店家、住宅及路口監視器影像，還原事發經過，只看到李姓女子的機車偏到對向車道，查訪未發現有其它人車外力造成李女失控撞車，警方也對李婦所騎的機車勘驗，未發現明顯機件故障，仍將進一步了解李女就醫及當時行車狀況，以釐清事故原因。