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屏東孕婦騎車自撞夾腿護子 家屬求畫面追一屍2命真相

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

懷有5個多月身孕的27歲屏東市李姓女子，10日近中午騎機車載2歲兒子，沿著屏東市忠孝路通過博愛路口時，突然偏離車道線，逆向撞上忠孝路停在騎樓內的休旅車尾部，李女當時用腿夾住保護站在踏板上的幼兒，孩子只受輕傷，孕婦昏迷送醫，搶救到昨天仍不治，家屬悲慟不已，更想知道為何偏離車道逆向自撞造成一屍2命，籲請提供案發時的行車記錄畫面追真相。

警方調閱事故現場附近店家、住宅及路口監視器影像，還原事發經過，只看到李姓女子的機車偏到對向車道，查訪未發現有其它人車外力造成李女失控撞車，警方也對李婦所騎的機車勘驗，未發現明顯機件故障，仍將進一步了解李女就醫及當時行車狀況，以釐清事故原因。

由於現場監視器未拍到孕婦為何逆向衝撞的畫面，家屬想了解當時路口究竟發生了什麼事、是否因為閃車或事故才導致意外，在地方社群網站發文向外界求援，請8月10日中午11時40分至12時間，行經屏東市忠孝、博愛路口的駕駛提供行車記錄器畫面，還原事發經過。

李姓孕婦10日近中騎機車載2歲兒子沿著屏東市忠孝路通過博愛路口時，逆向撞上忠孝路停在騎樓內的休旅車尾部，李女當時用腿夾住保護站在踏板上的幼兒，孕婦昏迷送醫昨天不治，家屬籲請提供案發時的行車記錄畫面。記者潘欣中／翻攝
李姓孕婦10日近中騎機車載2歲兒子沿著屏東市忠孝路通過博愛路口時，逆向撞上忠孝路停在騎樓內的休旅車尾部，李女當時用腿夾住保護站在踏板上的幼兒，孕婦昏迷送醫昨天不治，家屬籲請提供案發時的行車記錄畫面。記者潘欣中／翻攝

屏東 車道

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