遲了16年的告別式！「2條辮子」讓高雄旗津無名女屍回家

16年前高雄旗津海岸發現一名無名女屍案，身體腫脹腐爛無法採證辨識，埋葬無主墓區長達16年。基隆警方重啟調查，比對出61歲失蹤陳女頭髮綁有2條辮子，與無名屍類似，循線找到她的家人確認身分。家屬無力遷葬，經中華民國善願愛心協會協助免費起掘、火化，並辦了一場遲了16年的告別式。

民國94年在高雄旗津海岸發現的無名女屍案，當時女屍因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，身上又無遺留證件、飾物及可識別之物，調閱監視器亦無所獲。以無名屍公告協尋，因無人認領，由高雄市政府以「編號254無名氏之墓」立墓碑。

基隆市警第一分局第三組組長許耀彬今天說，今年3月間比對出61歲失蹤女子陳姓女子頭髮有綁二條辮子，與無名屍特徵相近，遂重啟調查，露出一線曙光。許組長打電話給家屬，家屬回答「沒錯，我失蹤的妹妹頭髮有綁2條辮子，跟你說的一樣」，讓案情有重要突破。

經採集陳女家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達16年的陳女，110年5月12日再經高雄地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為「編號254無名氏」正名。

陳女順利正名後，因家屬家境貧困，無力辦理遷葬，經家屬同意，許組長再轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，案從分析、送驗、調取資料、開庭及遷葬申請，忙了5個多月，在8月11日終於走完所有程序。

善願愛心協會理事長郭志祥帶領志工專程南下，在志工誦經及法師超渡引魂、祭拜下，在高雄燕巢無主墓區為陳女起掘、火化，並舉辦了一場遲了16年的告別式，後再由志工一路誦經陪著家屬護送陳女骨灰至燕巢樹葬區樹葬，並致贈家屬2萬元慰問金。

善願志工將貢品水果祭拜後，點燃清香遞給家屬，並念念有詞「媽媽啊，16年了，今天我們要來接妳全家團圓」，全家人淚水不自覺潰堤。