影／6人劍龍陵爬山男墜溝骨折送醫 消防員花6小時救援

新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，第六大隊派人前往救援，傷者左手骨折，意識清醒，由於山路難行，在下午5時30分到山下，共花了6小時才送瑞芳醫院。

消防局今天中午11點28分獲報，瑞芳區長仁路有一名男性患者，一行6人至劍龍嶺爬山，不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，派遣1中隊3分隊前往救援。

消防人員在下午1時06分接觸到報案人，由報案人引領，下午1時27分到達現場，接觸到跌落山溝男子，包紮固定，患者左手骨折，上下臂都無法動，意識清醒，由於山路難走，在下午5時30分到山下，送瑞芳醫院。