影／6人劍龍陵爬山男墜溝骨折送醫 消防員花6小時救援
新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，第六大隊派人前往救援，傷者左手骨折，意識清醒，由於山路難行，在下午5時30分到山下，共花了6小時才送瑞芳醫院。
消防局今天中午11點28分獲報，瑞芳區長仁路有一名男性患者，一行6人至劍龍嶺爬山，不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，派遣1中隊3分隊前往救援。
消防人員在下午1時06分接觸到報案人，由報案人引領，下午1時27分到達現場，接觸到跌落山溝男子，包紮固定，患者左手骨折，上下臂都無法動，意識清醒，由於山路難走，在下午5時30分到山下，送瑞芳醫院。
新北市瑞芳區劍龍稜山受到民眾歡迎，不過發生山難事故也頻傳，救援時耗時費力，救援人員要花很長時間上山及下山救護送醫。新北市議員林裔綺不久前才在質詢中指出，2年發生26起事故，主管機關林務局及新北市府應研究議改善，中央、地方要共同解決。
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