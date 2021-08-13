快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童幼兒園游泳課溺斃 教保員涉過失致死起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

4歲薛姓女童前年8月在新北市林口區私立福林幼兒園上游泳課時溺水，因人力不足導致女童救起送醫時已失去意識，經過1年多住院仍不幸死亡，新北地院今年5月依過失致死判處幼兒園張姓負責人1年徒刑；涂姓園長、莊姓女老師各8月徒刑。新北地檢署近日起訴最後一名被告，是當時留在現場的劉姓教保員。

檢警調查，當時18名幼童在老師帶領下在園內戲水池內玩水，女童意外在水深約60公分的池中溺水，被救起時已無生命跡象，1年多後因多重器官衰竭等原因過世。

當時因張姓負責人、涂姓園長未安排適當人力，泳池中只有莊姓女教師與劉姓教保員在場，莊姓女教師甚至擅自離去更換衣服，獨留劉姓教保員在場看顧。

檢方認為，劉姓教保員當時未阻止莊姓女教師離去，亦未即時請求其他老師到場支援，更未指示現場孩童停止活動，且現場18名孩童中，還有1名患自閉症的幼童，即使莊姓女教師與劉姓教保員事發時均在場，也不堪負荷照顧，因此推劉姓教保員貿然承擔獨自一人照顧18名幼童的行為，已超越其能力，導致女童溺水時未被及時發現，住院1年多後仍死亡。

檢察官指出，劉姓教保員偵訊坦承，她無法負責1人在泳池內照顧18名幼童，更爆料「我知道其他班級戲水課也有發生意外」，檢方認為劉姓教保員在承擔「一人照顧18位正在進行戲水活動的幼兒」行為前，已知無法負荷，可預見該行為產生危險，屬於「超越承擔的過失」，涉及過失致死罪。

新北地檢署認為，劉姓教保員明知自身並無承擔「獨自一人照顧18位正在進行戲水活動的幼兒」能力，仍讓莊姓女教師離去，並且未請求支援或要求幼兒停止戲水，依過失致死罪嫌起訴。聯合報系資料照
新北地檢署認為，劉姓教保員明知自身並無承擔「獨自一人照顧18位正在進行戲水活動的幼兒」能力，仍讓莊姓女教師離去，並且未請求支援或要求幼兒停止戲水，依過失致死罪嫌起訴。聯合報系資料照

溺水 幼兒園

延伸閱讀

NBA／2歲兒不慎跌落泳池 佐蒙德飛奔入水避免憾事

成大研究生曾跳水多次 最後潛水找手機卻溺斃今相驗

台南8旬老翁騎車疑不慎跌落溪中溺斃 警釐清原因

竹縣明起泳池有條件開放 禁飲食不開放淋浴間及烤箱

相關新聞

瑞芳劍龍陵又傳救援 一行6人爬山1登山客跌落山溝

新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，第六...

桃園狠父摑死3歲女童殺人罪收押 解剖驚見她腦部受重創

桃園1名3歲女童上周五（6日）疑因哭鬧，竟慘遭謝姓生父摑掌、拿不求人痛毆，之後失去呼吸心跳送醫不治，醫院見他全身新舊傷遍...

帳戶憑空多出1萬元 台南男大生揮霍一空險當詐欺共犯

詐騙集團去年底以劉姓女子名義使用Messenger傳送簡訊給錢姓男子，誆稱急需1萬元購買輪椅給阿嬤，致錢男誤信匯款到指定...

她情傷縱火辯阿美族「以火驅鬼」習俗 原委會這樣說

原住民李姓女子失戀，在台中市所住大樓7樓縱火，犯後辯稱家中鬧鬼，才用原住民習俗「以火驅鬼」，法院為求慎重，就「阿美族人有...

桃機變電站工程坍塌 3工人輕重傷送醫

桃園國際機場一處變電站汰換工程今天下午施工時坍塌，造成1名工人重傷、2名工人輕傷，送醫時意識都清楚穩定。桃機股份有限公司...

正妹照騙投資期貨 台灣、越南男網友上當損失6百萬

詐騙集團用正妹照上網交友，騙台灣、越南男網友投資期貨、ETF權證，收取匯款不出金，得手6百萬元；刑事局在台北、新北市搜索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。