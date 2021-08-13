女童幼兒園游泳課溺斃 教保員涉過失致死起訴

4歲薛姓女童前年8月在新北市林口區私立福林幼兒園上游泳課時溺水，因人力不足導致女童救起送醫時已失去意識，經過1年多住院仍不幸死亡，新北地院今年5月依過失致死判處幼兒園張姓負責人1年徒刑；涂姓園長、莊姓女老師各8月徒刑。新北地檢署近日起訴最後一名被告，是當時留在現場的劉姓教保員。

檢警調查，當時18名幼童在老師帶領下在園內戲水池內玩水，女童意外在水深約60公分的池中溺水，被救起時已無生命跡象，1年多後因多重器官衰竭等原因過世。

當時因張姓負責人、涂姓園長未安排適當人力，泳池中只有莊姓女教師與劉姓教保員在場，莊姓女教師甚至擅自離去更換衣服，獨留劉姓教保員在場看顧。

檢方認為，劉姓教保員當時未阻止莊姓女教師離去，亦未即時請求其他老師到場支援，更未指示現場孩童停止活動，且現場18名孩童中，還有1名患自閉症的幼童，即使莊姓女教師與劉姓教保員事發時均在場，也不堪負荷照顧，因此推劉姓教保員貿然承擔獨自一人照顧18名幼童的行為，已超越其能力，導致女童溺水時未被及時發現，住院1年多後仍死亡。