快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／路斷受困阿里山青年活動中心 7天後搶通旅客開心下山

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

盧碧颱風外圍環流及西南氣流，7日在嘉義縣阿里山帶來強降雨，累積雨量逾700毫米，造成二萬坪車站聯外道路7日清晨3點，距離救國團阿里山活動中心約300公尺處上邊坡大面積坍塌，路斷約70公尺，10多名員工及旅客受困至今天7天，阿里山鄉公所連日來出動大型挖土機具搶修，下午4點搶通，受困遊客開心開車下山。

阿里山青年活動中心總幹事鄧效忠說，7日道路中斷到今天道路搶通，共計7日，受困期間，水電未中斷，存糧夠未斷炊，但無法下山補給食物，只好採野菜煮食。

原滯留旅客11名來自3戶家庭，還有11名員工，共22人等待搶通道路，9日先協助來自新北市2個家庭7人先行脫困，搭鐵道板車至阿里山車站轉車下山，9日起還有有來桃園市4名旅客及11名員工等待救援，搶修道路。

鄧效忠表示，暑假是青年朋友家庭出遊時機，這次豪雨災情，造成退訂168間房312人次取消，阿里山青年活動中心總房間數為39間，二萬坪地區有林鐵處的二萬坪車站，有林務局二萬坪步道，阿里山活動中心向林務局租地，有鄉公所垃圾場，都在使用這條道路，近年一般遊客以二萬坪風景區為遊憩景點，出入頻繁。

嘉義林區管理處說，二萬坪坍塌林班地，地質不穩，莫拉克風災受災嚴重，林管處今天派人會同學者專家上山會勘，整治改善。縣府建設處說，阿里山公路至二萬坪之間道路是公路總局闢建，未移撥縣府養護，目前屬公所養護的道路；鄧政忠希望相關機關儘早協調，列為阿里山公路支線養護，解決颱風雨季交通阻斷問題。

7日阿里山強降雨，二萬坪車站聯外道路，距阿里山活動中心約300公尺處上邊坡大面積坍塌，路斷約70公尺，阿里山鄉公所連日出動大型挖土機具搶修，下午4點搶通，受困遊客開心開車下山。圖／鄧效忠提供
7日阿里山強降雨，二萬坪車站聯外道路，距阿里山活動中心約300公尺處上邊坡大面積坍塌，路斷約70公尺，阿里山鄉公所連日出動大型挖土機具搶修，下午4點搶通，受困遊客開心開車下山。圖／鄧效忠提供
7日阿里山強降雨，二萬坪車站聯外道路，距阿里山活動中心約300公尺處上邊坡大面積坍塌，路斷約70公尺，阿里山鄉公所連日出動大型挖土機具搶修，下午4點搶通，受困遊客開心開車下山。圖／鄧效忠提供
7日阿里山強降雨，二萬坪車站聯外道路，距阿里山活動中心約300公尺處上邊坡大面積坍塌，路斷約70公尺，阿里山鄉公所連日出動大型挖土機具搶修，下午4點搶通，受困遊客開心開車下山。圖／鄧效忠提供

阿里山 青年

延伸閱讀

阿里山神木下婚禮限額15對 明天情人節開放網路報名

訓練心得／阿里山移地訓練 為全運會馬拉松做準備

阿里山空品區 將管制一至四期柴油大客車進入

阿里山小火車明起恢復行駛 乘車人數嚴格控管

相關新聞

瑞芳劍龍陵又傳救援 一行6人爬山1登山客跌落山溝

新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，第六...

桃園狠父摑死3歲女童殺人罪收押 解剖驚見她腦部受重創

桃園1名3歲女童上周五（6日）疑因哭鬧，竟慘遭謝姓生父摑掌、拿不求人痛毆，之後失去呼吸心跳送醫不治，醫院見他全身新舊傷遍...

帳戶憑空多出1萬元 台南男大生揮霍一空險當詐欺共犯

詐騙集團去年底以劉姓女子名義使用Messenger傳送簡訊給錢姓男子，誆稱急需1萬元購買輪椅給阿嬤，致錢男誤信匯款到指定...

她情傷縱火辯阿美族「以火驅鬼」習俗 原委會這樣說

原住民李姓女子失戀，在台中市所住大樓7樓縱火，犯後辯稱家中鬧鬼，才用原住民習俗「以火驅鬼」，法院為求慎重，就「阿美族人有...

桃機變電站工程坍塌 3工人輕重傷送醫

桃園國際機場一處變電站汰換工程今天下午施工時坍塌，造成1名工人重傷、2名工人輕傷，送醫時意識都清楚穩定。桃機股份有限公司...

正妹照騙投資期貨 台灣、越南男網友上當損失6百萬

詐騙集團用正妹照上網交友，騙台灣、越南男網友投資期貨、ETF權證，收取匯款不出金，得手6百萬元；刑事局在台北、新北市搜索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。