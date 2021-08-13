影／路斷受困阿里山青年活動中心 7天後搶通旅客開心下山

盧碧颱風外圍環流及西南氣流，7日在嘉義縣阿里山帶來強降雨，累積雨量逾700毫米，造成二萬坪車站聯外道路7日清晨3點，距離救國團阿里山活動中心約300公尺處上邊坡大面積坍塌，路斷約70公尺，10多名員工及旅客受困至今天7天，阿里山鄉公所連日來出動大型挖土機具搶修，下午4點搶通，受困遊客開心開車下山。

阿里山青年活動中心總幹事鄧效忠說，7日道路中斷到今天道路搶通，共計7日，受困期間，水電未中斷，存糧夠未斷炊，但無法下山補給食物，只好採野菜煮食。

原滯留旅客11名來自3戶家庭，還有11名員工，共22人等待搶通道路，9日先協助來自新北市2個家庭7人先行脫困，搭鐵道板車至阿里山車站轉車下山，9日起還有有來桃園市4名旅客及11名員工等待救援，搶修道路。

鄧效忠表示，暑假是青年朋友家庭出遊時機，這次豪雨災情，造成退訂168間房312人次取消，阿里山青年活動中心總房間數為39間，二萬坪地區有林鐵處的二萬坪車站，有林務局二萬坪步道，阿里山活動中心向林務局租地，有鄉公所垃圾場，都在使用這條道路，近年一般遊客以二萬坪風景區為遊憩景點，出入頻繁。