桃園狠父摑死3歲女童殺人罪收押 解剖驚見她腦部受重創

桃園1名3歲女童上周五（6日）疑因哭鬧，竟慘遭謝姓生父摑掌、拿不求人痛毆，之後失去呼吸心跳送醫不治，醫院見他全身新舊傷遍佈懷疑遭虐報案，檢方認為他嫌疑重大，當天已依殺人罪嫌向法院聲押獲准，昨會同法醫解剖，發現女童腦部受創併腦水腫，研判可能因此致命。

檢警調查，謝男（40歲）疑長期對女童凌虐，6日清晨5點多又因她哭鬧就徒手摑掌，拿家裡的不求人痛毆小孩一頓，結果女童突然呼吸急促、嘴唇發紫，謝見情況不妙自行開車送醫，但女童到院前就沒了呼吸心跳，醫院搶救後仍回天乏術。

醫院也發現，女童臉部、四肢都有瘀青，且新舊傷遍佈，認為很可能遭虐報案，警方初步約談謝，他坦承「小孩不乖、說謊」才下重手，但辯稱沒想到會這麼嚴重，檢方複訊後以他嫌疑重大，依殺人罪嫌向法院聲押獲准。