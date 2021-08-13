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金融機構2個月攔阻逾千萬 南港分局長轉頒市長感謝狀
警方多會跟轄內金融機構密切互動，宣導「臨櫃關懷客戶提問機制」留意前來匯款的民眾是否疑似遭詐騙，此機制湊效，南港警方2個月內攔阻逾1000萬元，成功守下民眾血汗錢，協助警方攔阻的金融機構因此榮獲市長感謝狀；南港分局長謝宗宏12日至金融機構轉頒市長感謝狀、禮卷，感謝銀行的幫忙。
南港警方指出，今年3、4月共攔阻1090萬元，有兆豐銀行、土地銀行、中華郵政、中國信託等金融機構，其中以中國信託攔阻最多，達25件，金額高達830萬元。
南港分局表示，近年詐騙案猖獗，警方要攔阻詐騙著實不易，最後的一道防線就是「臨櫃匯款」，因此多請金融機構協助民眾辨識「是否受詐」，確實成功保住民眾積蓄。
南港警方呼籲，民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證，馬上撥打165反詐騙專線諮詢。
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