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金融機構2個月攔阻逾千萬 南港分局長轉頒市長感謝狀

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

警方多會跟轄內金融機構密切互動，宣導「臨櫃關懷客戶提問機制」留意前來匯款的民眾是否疑似遭詐騙，此機制湊效，南港警方2個月內攔阻逾1000萬元，成功守下民眾血汗錢，協助警方攔阻的金融機構因此榮獲市長感謝狀；南港分局長謝宗宏12日至金融機構轉頒市長感謝狀、禮卷，感謝銀行的幫忙。

南港警方指出，今年3、4月共攔阻1090萬元，有兆豐銀行、土地銀行、中華郵政、中國信託等金融機構，其中以中國信託攔阻最多，達25件，金額高達830萬元。

南港分局表示，近年詐騙案猖獗，警方要攔阻詐騙著實不易，最後的一道防線就是「臨櫃匯款」，因此多請金融機構協助民眾辨識「是否受詐」，確實成功保住民眾積蓄。

南港警方呼籲，民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證，馬上撥打165反詐騙專線諮詢。

南港分局長謝宗宏12日前往轄內金融機構，轉頒市長感謝狀。記者翁至成／翻攝
南港分局長謝宗宏12日前往轄內金融機構，轉頒市長感謝狀。記者翁至成／翻攝
南港分局長謝宗宏12日前往轄內金融機構，轉頒市長感謝狀。記者翁至成／翻攝
南港分局長謝宗宏12日前往轄內金融機構，轉頒市長感謝狀。記者翁至成／翻攝
南港分局長謝宗宏12日前往轄內金融機構，感謝他們幫忙警方攔阻詐騙。記者翁至成／翻攝
南港分局長謝宗宏12日前往轄內金融機構，感謝他們幫忙警方攔阻詐騙。記者翁至成／翻攝

詐騙 港警 中華郵政

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