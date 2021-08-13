她情傷縱火辯阿美族「以火驅鬼」習俗 原委會這樣說

原住民李姓女子失戀，在台中市所住大樓7樓縱火，犯後辯稱家中鬧鬼，才用原住民習俗「以火驅鬼」，法院為求慎重，就「阿美族人有無以瓦斯爐火焚燒衣物、紙張藉以驅鬼之儀式或習俗」，函詢原住民族委員會，該會回稱未有相關學術研究成果，台中地院考量李女情傷所致，幸未釀成大禍，予以減刑，依放火燒燬供人使用住宅未遂罪判刑2年，緩刑5年，罰義務勞務120小時，接受10場法治教育。

判決書指出，李女（35歲）於2019年6月18日下午，在台中市南屯區所住大樓7樓住所內，因遭逢失戀心情欠佳，先開啟廚房內所擺設瓦斯爐點火開關，而將爐火點燃後，隨即投入紙張、衣物等物品於爐火內，以此方式助燃而擴大火勢，延燒至廚房木質系統櫃、矽酸鈣板牆面、磁磚地板、主臥室、浴廁四周牆面。

社區大樓的黃姓保全人員發現李女所在樓層火災警報器響起，即上樓查看並敲門示警，但李並未應門，黃乃先下樓電請消防人員前來處理，李女此時獨自離開上址住處，卻仍將大門關閉，致消防人員抵達時仍須以工具破門進入救火，倖能及時將火勢撲滅，始未燒燬住宅及波及鄰近建築物。

李女坦承縱火，但辯稱「案發地點是我一個人住，也是我自己的房子，當時我們家鬧鬼，而印象中鬼好像怕火，因為我們原住民有烤火的習俗，所以我想說在家裡廚房點燃瓦斯爐之爐火，再將紙張、衣服丟到爐火去燒，這樣做的目的是為了驅鬼，但是後來火勢太大，我自己也嚇到，就衝出家門，才會導致延燒範圍擴大，我沒有必要去燒自己的房子」。

法官為求慎重，就「阿美族人有無以瓦斯爐火焚燒衣物、紙張藉以驅鬼之儀式或習俗」一事，函詢原住民族委員會，該會回覆稱未有相關學術研究成果，可洽其他單位或專家學者，足證李女所稱「因為家中鬧鬼，所以依原住民習俗點火驅鬼」不足採信。