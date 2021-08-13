盜用正妹照以假投資詐騙 台灣越南皆有人受害

林姓男子等人組詐騙集團，先盜用正妹照在通訊軟體設假帳號，再搭訕男網友，以假投資騙錢，並吸收越南籍逃逸外勞當成員。刑事局表示，台灣及越南皆有民眾遭騙，循線逮人送辦。

刑事局偵二大隊副大隊長李明道今天在記者會指出，3月間查獲詐騙機房，擴大偵辦發現，詐騙集團其他成員在台北市大同區、新北市三重區設點，組專案小組偵辦，查出32歲林姓男子等人涉嫌。

警方查出，林姓男子為詐騙集團首腦，會盜用正妹照，在網路社群及通訊軟體設假帳號，找男網友搭訕，若被害人上鉤，就連哄帶騙提及有投資期貨等獲利管道，並提供假投資網站。

警方說，詐騙集團會先給獲利金，讓被害人成功取回投資金，再鼓吹加碼，當被害人要取回款項，就編理由不付款。

詐騙集團還吸收越南籍逃逸外勞當成員，再透過通訊軟體詐騙越南籍民眾。

刑事局統計，從4月至今，詐騙集團得手金額約新台幣600萬元，被害人以男性居多，包含台灣籍60人、越南籍15人。

刑事局掌握線索，日前派員赴林姓男子等人的詐騙機房搜索，逮捕林男等9人，查獲電腦主機、手機等物。警訊後依詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌把林男等人移送新北地檢署偵辦，逃逸外勞則交由移民署收容。

刑事局呼籲民眾透過網路交友軟體應謹慎，慎防小額投資標語及廣告，以免被騙，若遭假投資網站（網站開頭為GBC、M$C、VNNEX）詐騙被害人，可盡快報案。