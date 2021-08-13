影／下匝道推撞3車四輪朝天 拖鞋、衣物家當四散

碰！台中市溫男駕駛白色轎車從中彰74快速道路下西屯匝道，在環中路引道口疑未注意前車停等紅燈，直接撞上翁男轎車後180翻轉、四輪朝天，車內拖鞋、衣物與洗衣籃等家當四散馬路，撞擊力道猛烈，造成翁車推撞前方兩車輛。警消到場，4名駕駛均無酒駕，溫男頭部輕微受傷，送醫檢查，進一步肇事原因有待交大事故組釐清。

今天中午11點多，溫男(29歲)開車從台74線中彰快速道路下西屯匝道口，行經環中路引道口疑似未注意前方停等紅燈車輛，右前車頭直接撞上停等紅燈的翁男(47歲)白色轎車，翁車再推撞前方陳男(58歲)小貨車，陳車再推撞前方蔡男(51歲)轎車，造成翁車、陳車前後車頭毀損、蔡車車尾毀損。

監視器拍下，溫男白色轎車疑似未減速，右前車頭撞上翁男左後車身，因撞擊力道大，白色轎車直接向左翻180度、四輪朝天，車內堆放的衣服、拖鞋、洗衣籃等家當散落在馬路上，右前乘客座一名女乘客自行脫困，溫男意識清楚，頭部受傷送醫檢查。

台中市警局第六交通分隊調查，4名駕駛均無酒駕，初步研判溫男未注意車前狀況，地面沒有煞車痕跡，其餘三輛車主因停等紅燈是靜止狀態，沒有肇責，但進一步車禍肇事原因有待交大事故組釐清。