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影／這次「神樹」沒保護 龜速車未轉彎竟開進水圳

聯合報 / 記者戴永華／即時報導

宜蘭市建蘭南路有一棵「護車神樹」今年2月間保護兩輛車避免衝入水圳，救了3人，不過昨天下午一輛白色自小客車行經附近路段就沒有這麼幸運。該駕駛車速不快，疑似分神在轉彎處未轉彎，竟然開進路旁水圳，整輛車直躺在水溝裡，造成1人受傷。

昨天下午1點50分許，宜蘭分局接獲110通報位於宜蘭市凱旋路與建蘭南路路口發生交通事故，經警方趕赴現場處理，經查是49歲王姓駕駛開的白色自小客車，由建蘭南路直行往凱旋路方向行駛，未留意路況，不慎駛入路邊排水溝，造成車頭受損。

這一撞把車上3人都嚇壞了，該名王姓駕駛及車上載的6歲王童未受傷，另一名43歲鐘姓乘客的雙腳輕微擦挫傷，送陽大醫院急救。經警方對王姓駕駛施以呼氣酒測，並無酒駕。

從道路監視器看起來，駕駛車速很慢，但在行經建蘭南路一處轉道時，疑似分神未留意，直直往前開並且穿過兩棵路樹之間草皮，整輛車就掉落水圳裡；其實，許多人對這裡都不陌生，今年2月間，前後10天內也有兩輛車不慎開偏了路線，在附近撞上同一棵樹免於掉落水圳，當時這棵樹救了兩車3人，被封為「護車神樹」。

宜蘭市一輛速度不快的白車行經建蘭南路時，駕駛疑似閃神該彎未彎，竟把車直直開進路旁水圳。圖／警方提供
宜蘭市一輛速度不快的白車行經建蘭南路時，駕駛疑似閃神該彎未彎，竟把車直直開進路旁水圳。圖／警方提供
宜蘭市一輛速度不快的白車行經建蘭南路時，駕駛疑似閃神該彎未彎，竟把車直直開進路旁水圳。圖／警方提供
宜蘭市一輛速度不快的白車行經建蘭南路時，駕駛疑似閃神該彎未彎，竟把車直直開進路旁水圳。圖／警方提供
宜蘭市一輛速度不快的白車行經建蘭南路時，駕駛疑似閃神該彎未彎，竟把車直直開進路旁水圳，這次沒有「護車神樹」保護了。圖／警方提供
宜蘭市一輛速度不快的白車行經建蘭南路時，駕駛疑似閃神該彎未彎，竟把車直直開進路旁水圳，這次沒有「護車神樹」保護了。圖／警方提供

宜蘭 監視器

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