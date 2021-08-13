賓士女開導航回高雄竟迷路 車陷爛泥叩警急到大哭

住家雄市的黎姓婦人3天前獨自開賓士轎車到屏東恆春半島散心，下午駕車返家時開啟車用導航地圖，沒想到傍晚依指引竟開到竹田鄉鳳明村一處堤防，因路狹又地處偏僻，車輪還陷進爛泥動彈不得，電召拖吊車來救，因無法描述位置，拖吊車司機也找不到，已受困2個多小時的她，見周邊都是田地且天黑又下起大雨，哭著打電話向警方求援，警方透過不斷手機聯繫完成尋人任務。

潮州警分局泗洲派出所於晚上8時5分獲報，所長賀修俊及警員郭朝林前往搜查，警方與黎女持續以手機聯繫，46歲黎姓婦人在電話中嚎啕大哭，因地處偏僻，又下起瞬間豪雨，令她相當恐懼；警方請她先冷靜下來，專心察看受困四周環境特徵，她只說旁邊都是田地和堤防，再請她仔細觀察後，說還看見一部挖土機。

賀修俊將黎姓婦人描述瑣碎零散的資訊拼湊後，判斷應該是在鳳明村的河堤處，但警方行至河堤附近仍然未發現有車輛，經不斷來回搜尋，終於在河堤遠處發現有車輛的燈光，協助聯繫拖吊車到場協助車輛脫困。