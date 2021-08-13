賓士女開導航回高雄竟迷路 車陷爛泥叩警急到大哭
住家雄市的黎姓婦人3天前獨自開賓士轎車到屏東恆春半島散心，下午駕車返家時開啟車用導航地圖，沒想到傍晚依指引竟開到竹田鄉鳳明村一處堤防，因路狹又地處偏僻，車輪還陷進爛泥動彈不得，電召拖吊車來救，因無法描述位置，拖吊車司機也找不到，已受困2個多小時的她，見周邊都是田地且天黑又下起大雨，哭著打電話向警方求援，警方透過不斷手機聯繫完成尋人任務。
潮州警分局泗洲派出所於晚上8時5分獲報，所長賀修俊及警員郭朝林前往搜查，警方與黎女持續以手機聯繫，46歲黎姓婦人在電話中嚎啕大哭，因地處偏僻，又下起瞬間豪雨，令她相當恐懼；警方請她先冷靜下來，專心察看受困四周環境特徵，她只說旁邊都是田地和堤防，再請她仔細觀察後，說還看見一部挖土機。
賀修俊將黎姓婦人描述瑣碎零散的資訊拼湊後，判斷應該是在鳳明村的河堤處，但警方行至河堤附近仍然未發現有車輛，經不斷來回搜尋，終於在河堤遠處發現有車輛的燈光，協助聯繫拖吊車到場協助車輛脫困。
黎姓婦人見到員警直道謝，說她因不熟路況，依車用導航在下午6時指引至此，想調頭，車輪卻陷進農路爛泥動彈不得，因無法說出明確位置，拖吊車司機也無法找到受困地點，在現場已等候拖吊車2個多小時，又下起大雨，不得不報向警方求援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言