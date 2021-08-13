休旅車衝安全島撞路樹 車頭扭曲變形駕駛恍惚不知原因
林姓男子今天上午10時許，駕駛休旅車行經嘉義市博愛路一段與友愛路口，因不明原因車輛失控衝撞安全島、撞斷路樹，車體嚴重變形、汽油外漏，消防隊獲報到場先將林男送醫，還派水箱車到場戒護、避免汽油外漏災害，直到油汙清除，事故原因由警方調查中。
嘉義市消防局今日上午10時24分接獲報案，救護車、救助器材車到達博愛路一段與友愛路口，發現休旅車撞在安全島上，路樹已被撞倒、壓在休旅車上，休旅車頭受損嚴重、扭曲變形全毀、汽油外漏，駕駛精神恍惚坐在車上。
救護人員指出，61歲林姓駕駛雖未受困，但眼神恍惚表示「不清楚為何原因，將車開上安全島並撞斷路樹」，消防、救護人員聞到濃濃汽油外漏味，擔心發生汽車火警風險，立即請求加派水箱車到場警戒，並協助汽油汙染物清除。
經救護人員檢查、詢問林男，發現林肢體右肩部、右膝蓋擦傷，但林卻頻頻表示拒絕就醫，由於汽車撞擊力道強大，救護人員先幫傷者清洗傷口、包紮止血外，見其步履蹣跚，擔心恐有頸、脊椎受傷，立即為林加上頸圈固定保護，建議立刻就醫、林才同意，隨後將林男送往衛服部嘉義醫院診治，相關車禍肇事原因由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言