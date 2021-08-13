北市警6年輪調異動413人 警政署：尊重
台北市警局為避免員警久任衍發風紀案，執行6年輪調制度，異動413名官警。警政署今天表示，每年皆要求各警局執行輪調，若訂定比警察人員陞遷辦法更嚴格措施，皆尊重。
警政署指出，基於增進員警職務歷練及避免因久任發生風紀案，各警察機關應針對主管職務、有管轄區員警執行任期調職，並依民國94年發布警察人員陞遷辦法執行。
警察人員陞遷辦法規定，同一單位、管轄區任期為3年，期滿必要時連任1次，也就是員警同一單位可待滿6年。
警政署表示，為落實遷調規定，每年皆要求各警察機關，應依警察人員陞遷辦法執行輪調措施，各警局皆依照規定並定期調整人事。
警政署指出，警察人員陞遷辦法規定主管職務及有管轄區域員警職務任期，僅調離管轄區域或單位，未強制調離原機關單位，包含派出所、分局、科室等。
警政署表示，各警察機關基於內部管理、勤業務運作等需要，在合理、必要範圍，執行員警職務遷調或定期業務輪調作業，就算訂定比警察人員陞遷辦法更嚴格管理措施，只要沒違反辦法，皆尊重。
台北市警察局昨天指出，基於內部管理及業務運作等需要，及避免員警因久任發生風紀案，考量管轄區員警及派出所帶班巡佐等職務特殊性，訂定職務輪調作業。
北市警局表示，這波人事輪調，包含警察局股長及各分局組長、主任及隊長等滿6年，應跨機關輪調；刑責區及警勤區等有管轄區員警滿6年，也應跨機關遷調，像分局偵查隊偵查佐等，共異動413名官警，統一16日到任。
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