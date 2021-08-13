快訊

合作社淪為邊緣事業？他列數據指出核心問題

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

北市警6年輪調異動413人 警政署：尊重

中央社 / 台北13日電

北市警局為避免員警久任衍發風紀案，執行6年輪調制度，異動413名官警。警政署今天表示，每年皆要求各警局執行輪調，若訂定比警察人員陞遷辦法更嚴格措施，皆尊重。

警政署指出，基於增進員警職務歷練及避免因久任發生風紀案，各警察機關應針對主管職務、有管轄區員警執行任期調職，並依民國94年發布警察人員陞遷辦法執行。

警察人員陞遷辦法規定，同一單位、管轄區任期為3年，期滿必要時連任1次，也就是員警同一單位可待滿6年。

警政署表示，為落實遷調規定，每年皆要求各警察機關，應依警察人員陞遷辦法執行輪調措施，各警局皆依照規定並定期調整人事。

警政署指出，警察人員陞遷辦法規定主管職務及有管轄區域員警職務任期，僅調離管轄區域或單位，未強制調離原機關單位，包含派出所、分局、科室等。

警政署表示，各警察機關基於內部管理、勤業務運作等需要，在合理、必要範圍，執行員警職務遷調或定期業務輪調作業，就算訂定比警察人員陞遷辦法更嚴格管理措施，只要沒違反辦法，皆尊重。

台北市警察局昨天指出，基於內部管理及業務運作等需要，及避免員警因久任發生風紀案，考量管轄區員警及派出所帶班巡佐等職務特殊性，訂定職務輪調作業。

北市警局表示，這波人事輪調，包含警察局股長及各分局組長、主任及隊長等滿6年，應跨機關輪調；刑責區及警勤區等有管轄區員警滿6年，也應跨機關遷調，像分局偵查隊偵查佐等，共異動413名官警，統一16日到任。

警察 北市

延伸閱讀

北市賭場距派出所不到100公尺 警方破門逮11賭客

馬來貘寶寶可愛外表萌翻眾人 北市動物園再添新生命

北市花博農民市集明恢復營運 地點改在舞蝶館廣場

北市新物件 更貴更豪華

相關新聞

成大研究生曾跳水多次 最後潛水找手機卻溺斃今相驗

成大林姓研究生前天下午到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，進入湖濱公園六角亭跳水，因手機落水，林離開前潛水尋找手機因溺水失蹤，消...

瑞芳劍龍陵又傳救援 一行6人爬山1登山客跌落山溝

新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，第六...

帳戶憑空多出1萬元 台南男大生揮霍一空險當詐欺共犯

詐騙集團去年底以劉姓女子名義使用Messenger傳送簡訊給錢姓男子，誆稱急需1萬元購買輪椅給阿嬤，致錢男誤信匯款到指定...

影／下匝道推撞3車四輪朝天 拖鞋、衣物家當四散

碰！台中市溫男駕駛白色轎車從中彰74快速道路下西屯匝道，在環中路引道口疑未注意前車停等紅燈，直接撞上翁男轎車後180翻轉...

影／這次「神樹」沒保護 龜速車未轉彎竟開進水圳

宜蘭市建蘭南路有一棵「護車神樹」今年2月間保護兩輛車避免衝入水圳，救了3人，不過昨天下午一輛白色自小客車行經附近路段就沒...

北市賭場距派出所不到100公尺 警方破門逮11賭客

台北市王姓女子在大同警分局建成派出所對面開設賭場，距離派出所不到100公尺，警方接獲情資前往查緝，查獲2桌麻將及1桌大老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。