帳戶憑空多出1萬元 台南男大生揮霍一空險當詐欺共犯
詐騙集團去年底以劉姓女子名義使用Messenger傳送簡訊給錢姓男子，誆稱急需1萬元購買輪椅給阿嬤，致錢男誤信匯款到指定帳戶，他察覺被騙上當，報警處理，台南警方循線逮捕該帳戶所有人楊姓大學生，楊當天也持金融卡到郵局領錢，他說，以為是學校選課退選的退費，拿去繳當鋪貸款等，否認與詐騙集團有關。經台南地院審理，最後認定罪證不足，判楊無罪。
檢警調查，去年間楊姓大學生將名下郵局帳戶提供詐欺集團使用，並由該集團成員去年11月17日上午9時，以劉女名義使用Messenger傳送簡訊給錢，訛稱需借1萬元購買輪椅給阿嬷等，致錢誤信其言，同日12時34分匯款1萬元至帳戶內。
楊再依詐騙集團成員的指示，同日下午2時55分前去台南市永康區某郵局，持提款卡操作自動提款機，將1萬元領出，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向。經錢發覺受騙報警處理，循線查獲楊姓大學生，並依違反洗錢防制法起訴。
楊表示，該帳戶是他申設使用，當天持提款卡操作自動提款機提領1萬元。他矢口否認有何詐欺取財、洗錢犯行，並強調不認識劉女或錢。
他指出，當時他是大四學生，半工半讀，收入不穩定，還有當舖及手機分期貸款債務，曾多次向親友借貸，有將郵局帳號提供親友匯款。他強調，沒將郵局帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供給陌生人或詐欺集團成員，都在他這裡，也沒有遺失。
他強調，他之所以會到郵局提領這1萬元，是因為當時身上沒錢，就拿提款卡去領錢，發現帳戶多了1萬元，心想可能是學校選課退選的退費，而且前一天也有用Line向母親借錢，沒有想很多，自動提款機也無法確認款項的來源，他就將1萬元領出來，用以繳當鋪貸款、加油、吃飯、買日用品等。
台南地院合議庭認為，檢察官所提出揭證據尚無法確切證明楊將郵局帳戶提供詐欺集團使用，與詐欺集團成員劉女有共同詐欺取財及洗錢犯意聯絡，以及楊依詐欺集團成員指示當天持提款卡提領錢遭詐欺1萬元的犯罪事實等。合議庭認楊提出相關證據佐證，並非全無可信，最後認定罪證不足，判楊無罪。
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