帳戶憑空多出1萬元 台南男大生揮霍一空險當詐欺共犯

詐騙集團去年底以劉姓女子名義使用Messenger傳送簡訊給錢姓男子，誆稱急需1萬元購買輪椅給阿嬤，致錢男誤信匯款到指定帳戶，他察覺被騙上當，報警處理，台南警方循線逮捕該帳戶所有人楊姓大學生，楊當天也持金融卡到郵局領錢，他說，以為是學校選課退選的退費，拿去繳當鋪貸款等，否認與詐騙集團有關。經台南地院審理，最後認定罪證不足，判楊無罪。

檢警調查，去年間楊姓大學生將名下郵局帳戶提供詐欺集團使用，並由該集團成員去年11月17日上午9時，以劉女名義使用Messenger傳送簡訊給錢，訛稱需借1萬元購買輪椅給阿嬷等，致錢誤信其言，同日12時34分匯款1萬元至帳戶內。

楊再依詐騙集團成員的指示，同日下午2時55分前去台南市永康區某郵局，持提款卡操作自動提款機，將1萬元領出，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向。經錢發覺受騙報警處理，循線查獲楊姓大學生，並依違反洗錢防制法起訴。

楊表示，該帳戶是他申設使用，當天持提款卡操作自動提款機提領1萬元。他矢口否認有何詐欺取財、洗錢犯行，並強調不認識劉女或錢。

他指出，當時他是大四學生，半工半讀，收入不穩定，還有當舖及手機分期貸款債務，曾多次向親友借貸，有將郵局帳號提供親友匯款。他強調，沒將郵局帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供給陌生人或詐欺集團成員，都在他這裡，也沒有遺失。

他強調，他之所以會到郵局提領這1萬元，是因為當時身上沒錢，就拿提款卡去領錢，發現帳戶多了1萬元，心想可能是學校選課退選的退費，而且前一天也有用Line向母親借錢，沒有想很多，自動提款機也無法確認款項的來源，他就將1萬元領出來，用以繳當鋪貸款、加油、吃飯、買日用品等。