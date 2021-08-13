陸籍油料運補船越界 澎湖海巡查扣押返
中國大陸油料運補船「合興566」昨天越界進入澎湖花嶼海域，經多次廣播停俥受檢不理，海巡強靠登檢並查扣押返，因應疫情蔡姓船長等6人快篩都是陰性，全案將依法裁處。
澎湖海域海象趨穩，海巡隊為防堵陸船越界作業與疫情入侵，昨天執行護永專案威力掃蕩勤務，在澎湖花嶼四方海域16.8浬處發現陸籍油料運補船「合興566」越界，但船首與船舷是萬興588，疑似A、B船，並未作業。
經多次廣播停俥受檢不理，海巡以強靠登檢，船上無任何漁獲、油料與疫區的牛、豬肉等，包括蔡姓船長等6人，隨船一併押返，留置調查。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，澎湖衛生局對蔡姓船長等6人進行快篩，所幸都是陰性，同時進行全船消毒，防堵疫情流入。
澎湖海巡隊今年迄今共查扣有8艘越界陸船，裁罰金額達新台幣1071萬元。
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