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北市賭場距派出所不到100公尺 警方破門逮11賭客

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
台北市王姓女子在大同警分局建成派出所對面開設賭場，距離派出所不到100公尺，警方接獲情資前往查緝，查獲2桌麻將及1桌大老二，將王及在場賭客11人依現行犯逮捕，詢後將王依賭博罪嫌送辦，11賭客依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，王女（52歲）長期經營賭場，一開始就在大同區開設，為躲避追查，時常更換地點，之後轉往新北市，沒想到今年7月又回到大同區，斗膽在承德路上的建成派出所對面，以每月4萬3000元金額租下2間民宅，打通作為賭場使用。

警方本月11日晚上持搜索票前往賭場查緝，查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物，詢後將王女及在場賭客11人移送法辦。

警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝
警方查扣賭資21萬600元、當日抽頭金2000元、麻將牌、撲克牌、監視器及帳冊等贓物。記者蔡翼謙／翻攝

賭場 麻將

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