影／領不到1萬元疫情紓困金 男怒砸ATM洩憤

高雄市旗山區莊姓男子向區公所申請疫情紓困補助1萬元，因資格不符被駁回，他一氣之下11日清早持磚塊怒砸郵局提款機，造成螢幕破裂，被警方依毀損罪送辦。

旗山分局調查，41歲的莊男與父親及身障的弟弟同住，為低收入戶，平時他打臨工維生，受疫情影響已兩個多月沒收入，後來得知疫情紓困可獲補助1萬元，但到區公所申請時，因低收入戶家庭同一戶只能一人請領，他不符紓困條件。