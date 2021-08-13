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影／領不到1萬元疫情紓困金 男怒砸ATM洩憤

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／ 高雄即時報導

高雄市旗山區莊姓男子向區公所申請疫情紓困補助1萬元，因資格不符被駁回，他一氣之下11日清早持磚塊怒砸郵局提款機，造成螢幕破裂，被警方依毀損罪送辦。

旗山分局調查，41歲的莊男與父親及身障的弟弟同住，為低收入戶，平時他打臨工維生，受疫情影響已兩個多月沒收入，後來得知疫情紓困可獲補助1萬元，但到區公所申請時，因低收入戶家庭同一戶只能一人請領，他不符紓困條件。

11日上午8點25分，莊男到旗山區旗尾郵局拿出預先準備的磚頭朝郵局提款機怒砸，隨後準備離開，剛好碰到旗尾派出所警員曾健誌巡邏，被當場逮捕，莊男向警方表示，自己接到區公所通知申請紓困金資格不符，一時氣憤才會動手砸ATM，全案依毀損罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄旗山區莊姓男子清晨持磚頭怒砸ATM，造成提款機螢幕毀損。記者王昭月／翻攝
高雄旗山區莊姓男子清晨持磚頭怒砸ATM，造成提款機螢幕毀損。記者王昭月／翻攝
高雄旗山區莊姓男子到區公所申請疫情紓困補助，因不符資格被駁回，他失望之虞清晨持磚頭怒砸ATM，剛巧被巡邏員警逮捕。記者王昭月／翻攝
高雄旗山區莊姓男子到區公所申請疫情紓困補助，因不符資格被駁回，他失望之虞清晨持磚頭怒砸ATM，剛巧被巡邏員警逮捕。記者王昭月／翻攝
高雄旗山區莊姓男子到區公所申請疫情紓困補助，因不符資格被駁回，他失望之虞清晨持磚頭怒砸ATM，剛巧被巡邏員警逮捕。記者王昭月／翻攝
高雄旗山區莊姓男子到區公所申請疫情紓困補助，因不符資格被駁回，他失望之虞清晨持磚頭怒砸ATM，剛巧被巡邏員警逮捕。記者王昭月／翻攝

疫情 郵局 低收入戶

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