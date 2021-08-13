國1北向349.8K岡山路段連環車禍5人送醫 時速掉到20

國道1號北向349.8K處岡山路段今上午發生連環車禍，4車疑因未保持安全距離導致追撞事故，共5人送醫。記者邱奕能／翻攝 國道1號北向349.8K處岡山路段今上午發生連環車禍，4車疑因未保持安全距離導致追撞事故，共5人送醫，幸好皆僅是輕傷、意識清醒無生命危險。由於車禍事故，也導致該路段時速僅剩下約20公里，塞成一團。

警方初步調查，今天上午10點10分左右，張男（68歲）疑因剎車不及追撞陳女（47歲）所開的車輛，陳的車輛又往前推撞江男（52歲），江再推撞劉男（33歲）車輛。

4車在內線車道發生追撞事故，導致後方車輛塞成一團，現場時速降到僅剩下20公里，車流開始回堵。