聽新聞
test
0:00 / 0:00
成大研究生曾跳水多次 最後潛水找手機卻溺斃今相驗
成大林姓研究生前天下午到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，進入湖濱公園六角亭跳水，因手機落水，林離開前潛水尋找手機因溺水失蹤，消防局獲報到場搜尋2天，昨天下午2點尋獲林的遺體，檢警今天會同法醫相驗，死因為溺斃、家屬無意見。
林姓研究生和黃姓同學都是桃園人，二人在台南讀書，前天下午相約從台南租屋處到大埔鄉遊玩，兩人進入大埔湖濱公園六角亭跳水，到了下午5時許，林請黃將放在涼亭3樓的手機，丟到2樓給林，結果林沒接到丶手機掉落水中。
黃和林2人當時就潛水尋找，但輪流潛到水中尋找四、五次都沒找到手機，之後2個人又回到六角亭三樓跳水2次，準備離開前，林表示想要再潛水找一次，沒想到林男這次下去後就一直未出現，黃驚覺不對才報警。
連日豪大雨，曾文水庫接近滿水位，曾文水庫旁大埔鄉湖濱公園六角亭一帶都泡在水中，大埔公所日前已將公園封閉，禁止遊客進入，研判2名學生應從公園大門旁小路進入。
大埔鄉長吳明勳說，8月初因水庫不斷進水，封閉湖濱公園禁止進入，過去未發生遊客落水意外，這次發生研究生落水，感到難過遺憾，呼籲遊客切勿進入封閉公園水域，以免發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言