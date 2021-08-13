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成大研究生曾跳水多次 最後潛水找手機卻溺斃今相驗

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣消防局昨天到大埔湖濱公園六角亭旁，潛水尋找失蹤的林姓男子。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣消防局昨天到大埔湖濱公園六角亭旁，潛水尋找失蹤的林姓男子。記者卜敏正／翻攝
成大林姓研究生前天下午到嘉義縣大埔曾文水庫遊玩，進入湖濱公園六角亭跳水，因手機落水，林離開前潛水尋找手機因溺水失蹤，消防局獲報到場搜尋2天，昨天下午2點尋獲林的遺體，檢警今天會同法醫相驗，死因為溺斃、家屬無意見。

林姓研究生和黃姓同學都是桃園人，二人在台南讀書，前天下午相約從台南租屋處到大埔鄉遊玩，兩人進入大埔湖濱公園六角亭跳水，到了下午5時許，林請黃將放在涼亭3樓的手機，丟到2樓給林，結果林沒接到丶手機掉落水中。

黃和林2人當時就潛水尋找，但輪流潛到水中尋找四、五次都沒找到手機，之後2個人又回到六角亭三樓跳水2次，準備離開前，林表示想要再潛水找一次，沒想到林男這次下去後就一直未出現，黃驚覺不對才報警。

連日豪大雨，曾文水庫接近滿水位，曾文水庫旁大埔鄉湖濱公園六角亭一帶都泡在水中，大埔公所日前已將公園封閉，禁止遊客進入，研判2名學生應從公園大門旁小路進入。

大埔鄉長吳明勳說，8月初因水庫不斷進水，封閉湖濱公園禁止進入，過去未發生遊客落水意外，這次發生研究生落水，感到難過遺憾，呼籲遊客切勿進入封閉公園水域，以免發生意外。

嘉義縣大埔湖濱公園六角亭，因為曾文水庫滿水位，已經泡在水中。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大埔湖濱公園六角亭，因為曾文水庫滿水位，已經泡在水中。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大埔湖濱公園六角亭，因為曾文水庫滿水位，已經泡在水中。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大埔湖濱公園六角亭，因為曾文水庫滿水位，已經泡在水中。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣消防局昨天到大埔湖濱公園六角亭旁，潛水尋找失蹤的林姓男子。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣消防局昨天到大埔湖濱公園六角亭旁，潛水尋找失蹤的林姓男子。記者卜敏正／翻攝

大埔 水庫 曾文

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