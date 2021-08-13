台中消防派案秒數全國墊底？ 基層爆：舊縣區地廣人少

台中市議員今在市議會質詢台中市消防局受理派案秒數全國之末，消防基層直指，舊縣區山海幅員廣闊，多數一區一分隊，從分隊出發到現場需花費時間比舊市區還多，「分母本來就大」，再怎麼壓縮還是有路程；台中市救災救護指揮中心指出，受理報案會詢問有無火煙？人員受困？高樓或透天厝等案單內容，並非接到案就直接派給分隊，減少出勤同仁半途聽無線電風險。

有台中市議員指台中市消防局受理派遣秒數以火災受理件數為例，台中市受理派遣秒數62.82秒、出勤秒數50.94秒、到達現場秒數505.63秒，低於六都平均的受理派遣秒數41.60秒、出勤秒數45.21秒、到達現場秒數453.22秒。

一名舊縣區消防幹部指出，消防隊有區域性，一個行政區以建置一個消防分隊為主，舊市區分隊距離近、短時間可到達，但舊縣區幅員廣闊，「路程的分母本來就大」。

該消防幹部直指，唯一解決方法是增設消防分隊、人力補充，以豐原區17萬餘人口數來說，從豐原分隊到鎌村路路程約需15分鐘，去年2月成立豐南消防分隊，路程直接減半為7分鐘，多設立分隊，路程就縮減一半時間，對現場打火弟兄來說壓力減輕不少。

台中市一名消防員說，「光用時間點衡量台中市消防員的救災能力，有失偏頗！」，消防員在跟時間死神賽跑，沒有人樂見火勢延燒、民眾受困，大家都遵守白天60秒、晚上90秒內穿戴消防衣帽鞋出勤規範，唯有將火勢迅速撲滅，消防員才能安心返隊。

一名資深消防員透露，他知道有縣市消防局接獲派案，發案給分隊值班員，值班員廣播完案單，就直接以無電線回報「出勤」，這樣回報秒數短、同仁又可慢慢整裝出勤，形同作弊；但台中市統一由當日指揮官回報「出勤」，都是弟兄穿戴好裝備，已發車的狀態。

台中市消防局救災救護指揮中心主任張仕獻說，中市消防局受理民眾報案，一定會迅速詢問有無火煙？地點？有無人員受困？高樓或透天厝？案單內容越詳細給派遣分隊，分隊出勤狀況就更完備。