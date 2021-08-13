租派出所對面大樓套房當賭場 大膽犯嫌遭逮送辦

王姓女子租新大樓套房當麻將賭場收抽頭金賺錢，趁疫情期間，提供聚賭。台北市警方接獲檢舉指派出所附近有賭場，派員搜索，循線逮捕王姓女子及12名賭客，訊後送辦、裁罰。

台北市警察局大同分局今天指出，督察組接獲檢舉轄區內曾有流動性職業賭場出沒，賭場業者為規避查緝，常不定時更換地點，並在雙北地區流竄，近期掌握情資，發現賭場移至轄區內設點，企圖重起爐灶。

警方查出，62歲王姓女子為賭場負責人，竟把賭場設在派出所對面的新大樓內，立即布線埋伏，發現近期有多人進出大樓，研判賭場趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間營業。

警方掌握線索，得知賭場位處大樓內的套房地點，日前派員警前往搜索，當場發現多人聚賭，並起獲麻將牌、賭資新台幣21萬元、抽頭金2000元等物。

王姓女子遭逮後坦承涉案，並向警方供稱只賺抽頭金，且近期生意不佳，至於賭客則是互相介紹到場聚賭打麻將。

大同分局警詢後以違反賭博罪嫌把王姓女子移送士林地檢署偵辦，12名賭客依社會秩序維護法裁罰，至於群聚部分，則依傳染病防治法函送台北市衛生局裁處。