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尖峰時段拋錨涵洞車陣無人幫 警經過熱心助推車主感謝

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

一名車主今在台南臉書社團貼文，感謝永康警分局大灣派出所員警，昨天傍晚在他最尷尬的時候出手相助。

原來車主昨天傍晚六點多開車行經永康區永二街涵洞時，車子突然故障拋錨在路中間，因當時交通尖峰時段，車來車往他一時不知所措。這時有兩名警員突然出現、幫忙推車解圍。

派出所員警蘇御剴、陳南志說， 當時剛好經過附近，看到其他車輛經過涵洞紛紛切外側閃避，原來前方車道有車疑似故障，後方擺著警示標誌，1名男子站在路旁，看似急著等待道路救援；顧及用路人安全及避免道路壅塞，立即下車關切、協助將車輛移置路旁。

男子告訴員警車輛突熄火後無法發動，因單獨1人，無法將車輛移至路旁。蘇御剴協助推動車輛，陳南志駕駛警車在後方戒護停到附近道路旁。

尖峰時段拋錨涵洞車陣無人伸援手，警經過熱心助推車主感謝。記者周宗禎／翻攝
尖峰時段拋錨涵洞車陣無人伸援手，警經過熱心助推車主感謝。記者周宗禎／翻攝
尖峰時段拋錨涵洞車陣無人伸援手，警經過熱心助推車主感謝。記者周宗禎／翻攝
尖峰時段拋錨涵洞車陣無人伸援手，警經過熱心助推車主感謝。記者周宗禎／翻攝

車主 車道

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