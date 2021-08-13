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苗栗縣警局首創會說話的警示肩燈 依酒測狀況宣讀權益

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣警局為加強員警執行酒測取締勤務時，清楚宣讀攔停違規的理由及民眾相關權利等程序，最近首創將LED警示肩燈結合酒測宣讀語音模組晶片，依照酒測時可能發生狀況，逐一製作成錄音檔，燒錄於自動語音宣讀模組內，員警取締酒駕違規時，可按不同的鈕宣讀發動依據及告知民眾相關權利，以確保執勤順利。

縣警局指出，員警執勤時必須告知民眾相關權益，語音肩燈設置4個撥放鍵，按下藍色按鍵，會播放酒測前相關權益；黃色按鍵宣讀測試酒精濃度0.18~0.24mg/L以下權益；紅色按鍵宣讀測試酒精濃度0.25mg/L以上權益；至於粉色按鍵是針對拒絕酒測者告知應有的權益。

員警可依實際執勤狀況，選擇對應按鍵播放，除可加快酒測作業流程，也可避免員警因口誤或遺漏告知衍生行政疏忽，同時可減少員警與民眾交談，降低新冠肺炎染疫的可能性，保護執勤員警與民眾安全。LED語音肩燈具有紅、藍爆閃警示效果及白光照明功能，員警在昏暗時刻、夜間或山區處理交通事故或各類案件時具有警示使用，也加強保護員警自身及用路人安全。

縣警局表示，目前共採購60個酒測宣讀語音肩燈，分別配發苗栗、竹南、頭份、通霄、大湖分局各8個，另外交通隊獲配15個、保安警察隊配發5個，將視員警使用反映情形，再編列預算統籌運用購買。

苗栗縣警局首創將LED警示肩燈結合酒測宣讀語音模組晶片，執勤時依可能發生的狀況，可按鈕宣讀攔停理由及告知民眾相關權利等程序。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局首創將LED警示肩燈結合酒測宣讀語音模組晶片，執勤時依可能發生的狀況，可按鈕宣讀攔停理由及告知民眾相關權利等程序。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局首創將LED警示肩燈結合酒測宣讀語音模組晶片，執勤時依可能發生的狀況，可按鈕宣讀攔停理由及告知民眾相關權利等程序。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局首創將LED警示肩燈結合酒測宣讀語音模組晶片，執勤時依可能發生的狀況，可按鈕宣讀攔停理由及告知民眾相關權利等程序。圖／苗栗縣警局提供

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