青少年「先解封」結黨街頭鬥毆 高雄警掃蕩不良新幫派

高雄市發生養生館砸店事故後，警方動員掃蕩結黨滋事的青少年新興幫派；混跡高雄仁武、楠梓等地的楊姓男子，與10多名20歲左右的同夥，與另個幫派結梁子，連月2幫人馬連數度在街頭互相撕殺鬥毆，警方逮捕他及另16名同夥到案，依妨害秩序、毀損等罪嫌移送法辦。

據了解，20歲的楊姓男子是工程公司少東，買近百萬中古賓士轎車代步，平時在臉書、IG結黨成群，因朋友李姓男子與另夥人在臉書留言互嗆，5月18日凌晨，雙方各聚集10多人，在高雄市楠梓區某大賣前互毆，涉嫌傷人並砸毀對方的機車。

警方追查涉案2夥人行跡，發現楊姓男子在6月間，又因朋友和他人發生行車糾紛，他帶人到苓雅區對方住處，涉嫌砸毀對方的家門和車輛。

7月間，楊又與先前在楠梓鬥某賣場毆的一夥人，雙方各10餘人又在仁武區不期而遇，仇家見面又在街頭持刀撕殺，楊與同夥張姓男子手臂掛彩。