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苗栗街友陳屍土地公廟 涉嫌女子曾2度到案發現場
苗栗市37歲徐姓街友昨天被發現陳屍在一間土地公廟，警方追查，37歲黃姓女子曾於凌晨2度前往案發現場，黃女到案後沉默以對，警方今天將依殺人罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗縣警察局苗栗分局昨天上午接獲民眾報案，指苗栗高商後方土地公廟有男子身上滿是鮮血倒臥該處，經查確認男子為37歲徐姓街友，身上有多處穿刺傷，已明顯死亡，立即成立專案小組調查。
警方循線追查，發現37歲黃姓女子曾於昨天凌晨3時、4時，2度騎機車前往案發現場，期間還曾到另一間土地公廟洗刀子，涉有重嫌，昨天下午持拘票將黃女拘提到案，並另帶回一名男子。
警方指出，黃女面對警方詢問均沉默以對，目前已將查扣的刀子送鑑驗比對，確認是否有血跡等跡證殘留，今天會依殺人罪嫌將黃女移送苗栗地檢署偵辦，另一名男子則列為關係人。
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