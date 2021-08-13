苗栗街友陳屍土地公廟 涉嫌女子曾2度到案發現場

36歲徐姓街友被人發現陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹部及胸部疑遭人以利刃捅刺，警方查出黃姓女子涉有重嫌。圖／讀者提供 苗栗市37歲徐姓街友昨天被發現陳屍在一間土地公廟，警方追查，37歲黃姓女子曾於凌晨2度前往案發現場，黃女到案後沉默以對，警方今天將依殺人罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局苗栗分局昨天上午接獲民眾報案，指苗栗高商後方土地公廟有男子身上滿是鮮血倒臥該處，經查確認男子為37歲徐姓街友，身上有多處穿刺傷，已明顯死亡，立即成立專案小組調查。

警方循線追查，發現37歲黃姓女子曾於昨天凌晨3時、4時，2度騎機車前往案發現場，期間還曾到另一間土地公廟洗刀子，涉有重嫌，昨天下午持拘票將黃女拘提到案，並另帶回一名男子。

警方指出，黃女面對警方詢問均沉默以對，目前已將查扣的刀子送鑑驗比對，確認是否有血跡等跡證殘留，今天會依殺人罪嫌將黃女移送苗栗地檢署偵辦，另一名男子則列為關係人。