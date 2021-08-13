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國道1號北上湖口路段4車追撞 1人小腿遭夾開放性骨折

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

廂型車遭前後追撞，車頭車尾都嚴重毀損，車上4人受傷送醫，駕駛傷勢較重需立即開刀。圖／新竹縣消防局提供
廂型車遭前後追撞，車頭車尾都嚴重毀損，車上4人受傷送醫，駕駛傷勢較重需立即開刀。圖／新竹縣消防局提供
國道1號北上85K處、新竹湖口路段，今天（13日）上午8時許，發生4車追撞事故，造成6人受傷，其中1名廂型車駕駛因車頭嚴重潰縮，造成他小腿當場遭夾、開放性骨折，已緊急送往東元醫院急救。

新竹縣消防局是在今天上午8點接獲民眾報案，在剛過國道1號北上湖口服務區，發生2輛大貨車、1輛小貨車以及1輛廂型車追撞事故，其中廂型車因被前後追撞，車頭、車尾都嚴重毀損。

廂型車上的60歲男駕駛小腿骨折送醫，還有3名乘客也受傷，被送往中國醫大新竹分院，所幸都僅輕傷、意識清醒，另外小貨車上也有2人輕傷送醫，被送往竹北東元醫院治療觀察。

事故一度造成國道1號湖口路段回堵，所幸在上午10時許已順利排除，國道警方則還要釐清追撞事故肇事責任，但也表示，因上午上班車潮多，提醒用路人仍應保持車距，才能避免事故發生時閃避不及發生追撞。

小貨車車頭撞得毀損嚴重，車上2人同樣受輕傷送醫。圖／新竹縣消防局提供
小貨車車頭撞得毀損嚴重，車上2人同樣受輕傷送醫。圖／新竹縣消防局提供

國道 新竹

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