國道1號北上湖口路段4車追撞 1人小腿遭夾開放性骨折

廂型車遭前後追撞，車頭車尾都嚴重毀損，車上4人受傷送醫，駕駛傷勢較重需立即開刀。圖／新竹縣消防局提供 國道1號北上85K處、新竹湖口路段，今天（13日）上午8時許，發生4車追撞事故，造成6人受傷，其中1名廂型車駕駛因車頭嚴重潰縮，造成他小腿當場遭夾、開放性骨折，已緊急送往東元醫院急救。

新竹縣消防局是在今天上午8點接獲民眾報案，在剛過國道1號北上湖口服務區，發生2輛大貨車、1輛小貨車以及1輛廂型車追撞事故，其中廂型車因被前後追撞，車頭、車尾都嚴重毀損。

廂型車上的60歲男駕駛小腿骨折送醫，還有3名乘客也受傷，被送往中國醫大新竹分院，所幸都僅輕傷、意識清醒，另外小貨車上也有2人輕傷送醫，被送往竹北東元醫院治療觀察。