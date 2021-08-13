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影／國軍、空勤加入 陳其邁：用盡所有方式搜救謝代表
搜救進入第 3天，高雄市消防局今天持續搜救桃源區涉水失蹤代表謝宜真，今天更有國軍與空勤直升機投入搜尋工作。高雄市長陳其邁說，他下令，無論如何要用盡所有方式把謝代表找到。
桃源明霸克露橋遭洪水沖斷，桃源區代表謝宜真11日前往交通中斷部落關心族人，返家途中涉溪不幸落水失蹤。高雄警義消全力投入搜救，今天還加入國軍與空勤直升機，陸空協力找人。高市消防局指出，今天一早持續山區搜救工作，共投入警消20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人在山區與荖濃溪搜救。
高雄市長陳其邁今早在高市議會接受總質詢，受訪時表示，今天出動國軍、消防局、民間義消等人員，另有3架無人機、橡皮艇、空勤總隊直升機，機上搭載特搜人員沿著荖濃溪搜尋，希望能夠趕快找到謝代表，我們都非常擔心 ，「我下令無論如何要用盡所有方式，一定要趕快把謝代表找到」。
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