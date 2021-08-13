影／國軍、空勤加入 陳其邁：用盡所有方式搜救謝代表

搜救進入第 3天，高雄市消防局今天持續搜救桃源區涉水失蹤代表謝宜真，今天更有國軍與空勤直升機投入搜尋工作。高雄市長陳其邁說，他下令，無論如何要用盡所有方式把謝代表找到。

國軍人員今天也上山協助搜尋。記者徐白櫻／翻攝

桃源明霸克露橋遭洪水沖斷，桃源區代表謝宜真11日前往交通中斷部落關心族人，返家途中涉溪不幸落水失蹤。高雄警義消全力投入搜救，今天還加入國軍與空勤直升機，陸空協力找人。高市消防局指出，今天一早持續山區搜救工作，共投入警消20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人在山區與荖濃溪搜救。