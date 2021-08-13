快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國軍、空勤加入 陳其邁：用盡所有方式搜救謝代表

聯合報 / 記者徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導

搜救進入第 3天，高雄市消防局今天持續搜救桃源區涉水失蹤代表謝宜真，今天更有國軍與空勤直升機投入搜尋工作。高雄市長陳其邁說，他下令，無論如何要用盡所有方式把謝代表找到。

國軍人員今天也上山協助搜尋。記者徐白櫻／翻攝
國軍人員今天也上山協助搜尋。記者徐白櫻／翻攝

桃源明霸克露橋遭洪水沖斷，桃源區代表謝宜真11日前往交通中斷部落關心族人，返家途中涉溪不幸落水失蹤。高雄警義消全力投入搜救，今天還加入國軍與空勤直升機，陸空協力找人。高市消防局指出，今天一早持續山區搜救工作，共投入警消20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人在山區與荖濃溪搜救。

高雄市長陳其邁今早在高市議會接受總質詢，受訪時表示，今天出動國軍、消防局、民間義消等人員，另有3架無人機、橡皮艇、空勤總隊直升機，機上搭載特搜人員沿著荖濃溪搜尋，希望能夠趕快找到謝代表，我們都非常擔心 ，「我下令無論如何要用盡所有方式，一定要趕快把謝代表找到」。

高雄市長陳其邁說，無論如何要用盡所有方式把謝代表找到。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁說，無論如何要用盡所有方式把謝代表找到。記者徐白櫻／攝影

直升機 國軍 高雄市

延伸閱讀

議員憂打高端出國受限 陳其邁：郭台銘沒打也能去歐洲

振興高雄經濟 市府將成立優惠資訊平台

桃源民代謝宜真落水失蹤 陳其邁：想盡所有辦法搜救中

蘇貞昌說天公伯很公平 王鴻薇諷：給陳其邁、黃偉哲難看？

相關新聞

成大研究生曾跳水多次 最後潛水找手機卻溺斃今相驗

成大林姓研究生前天下午到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，進入湖濱公園六角亭跳水，因手機落水，林離開前潛水尋找手機因溺水失蹤，消...

十軍團一軍官體能鑑測昏倒 緊急送醫仍宣告不治

陸軍第十軍團指揮部今天表示，王姓軍官昨天進行體能鑑測時，因身體不適昏倒，單位救護人員立即實施急救，並緊急送醫，全力搶救後...

國道1號北上湖口路段4車追撞 1人小腿遭夾開放性骨折

國道1號北上85K處、新竹湖口路段，今天（13日）上午8時許，發生4車追撞事故，造成6人受傷，其中1名廂型車駕駛因車頭嚴...

影／國軍、空勤加入 陳其邁：用盡所有方式搜救謝代表

搜救進入第 3天，高雄市消防局今天持續搜救桃源區涉水失蹤代表謝宜真，今天更有國軍與空勤直升機投入搜尋工作。高雄市長陳其邁...

國1北向349.8K岡山路段連環車禍5人送醫 時速掉到20

國道1號北向349.8K處岡山路段今上午發生連環車禍，4車疑因未保持安全距離導致追撞事故，共5人送醫，幸好皆僅是輕傷、意...

台中消防派案秒數全國墊底？ 基層爆：舊縣區地廣人少

台中市議員今在市議會質詢台中市消防局受理派案秒數全國之末，消防基層直指，舊縣區山海幅員廣闊，多數一區一分隊，從分隊出發到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。