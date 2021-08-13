影／持續搜救桃源民代謝宜真 救難人員冒雨擴大搜尋

救難人員今晨再出隊，持續擴大搜索，盼黃金72小時內找到謝宜真。記者王昭月／翻攝 高雄市桃源區區代表謝宜真11日下午勘災回程行經斷橋明霸克露橋時，不幸遭泥流沖走，行蹤不明，搜救單位今早持續搜救，範圍由六龜大橋擴大到新威大橋，也動用空勤隊直升機協尋，盼趕在黃金72小時內能救到人。

高雄市消防局搜救桃源區失蹤女代表謝宜真行動進入第二天，但山區天候不穩，雨勢下下停停，水流依舊湍急，搜救更添難度。

第六大隊消防局副中隊長高銘竹表示，搜救人員今早6點再度啟動，共投入16車55人，4艘橡皮艇，3架無人機，也申請國軍陸戰隊及直升機支援，從六龜大橋台20線94K明霸克露橋斷橋處，沿著沿荖濃溪沿岸擴大搜索到新威大橋，盼在黃金72小時內尋獲謝宜真。

這兩天高雄市區雖稍放晴，但山區午後依然有雷陣雨，桃源山區昨午4點大雨滂沱，為顧及搜救人員安全，搜救工作於4點半被破迫收隊，今天一早馬上又投入 救援，大家都期待趕快救到人。