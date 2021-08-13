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影／站交整主動推拋錨車 警職退休學長讚爆學弟認真

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

公益所所長江清萬與警員周于立在忠明南路與華美西街巡邏，發現一輛轎車拋錨在忠明南路車道上，江(左)與駕駛(右)一起推車，周員在後方警戒、疏導車流。圖／讀者提供
公益所所長江清萬與警員周于立在忠明南路與華美西街巡邏，發現一輛轎車拋錨在忠明南路車道上，江(左)與駕駛(右)一起推車，周員在後方警戒、疏導車流。圖／讀者提供
盧碧颱風西南氣流影響，台中市本周二降下大雨，警員李文詳在車流量大的路口交整，發現一輛車引擎蓋冒煙拋錨，上前主動將車推到路旁，恢復後方車流通行，下車的駕駛主動表明是豐原警分局退休的學長，並大讚學弟「你實在認真！」李員謙虛說，「平安就好」，隨即回到崗位繼續交整。

本周二(10日)傍晚6點多，台中市西區台灣大道與美村路口有SOGO百貨與金典酒店林立，車流量大，台中市第一警分局公益所警員李文詳進行交整，發現一輛廂型車拋錨在美村路上，且引擎蓋竄出白煙，由於當時車流量大，李員與駕駛合力將車推到路旁，避免後方追撞。

廂型車駕駛主動走向李員道謝，「學弟謝謝你啊！」、「學弟你實在認真！」原來該名駕駛是台中市警察局豐原分局的退休警員，對於學弟主動在急難中伸出援手幫助，「老學長」相當感謝。李員則謙虛說，「平安就好！」並回到工作崗位，繼續交整。

有趣的是，同時間，公益所所長江清萬與警員周于立在忠明南路與華美西街巡邏，發現一輛轎車拋錨在忠明南路車道上，江與駕駛一起推車，周員在後方警戒、疏導車流。

轎車駕駛納悶汽車為何無故發不動？江所長熱心地說，「我來試試」，隨後坐進駕駛座、轉動鑰匙，車輛竟順利發動，連駕駛也稱奇。駕駛要開回潭子住家，江所長提醒，距離潭子區還有一段路程，務必將車輛開在外車道、減速慢行，安全第一才是回家的路。

警員李文詳協助將拋錨車推到路旁，恢復後方車流通行，下車的駕駛主動表明是豐原警分局退休的學長，並大讚學弟「你實在認真！」李員謙虛說，「平安就好」，隨即回到崗位繼續交整。圖／讀者提供
警員李文詳協助將拋錨車推到路旁，恢復後方車流通行，下車的駕駛主動表明是豐原警分局退休的學長，並大讚學弟「你實在認真！」李員謙虛說，「平安就好」，隨即回到崗位繼續交整。圖／讀者提供
公益所所長江清萬與警員周于立在忠明南路與華美西街巡邏，發現一輛轎車拋錨在忠明南路車道上，江(左)與駕駛(右)一起推車，周員在後方警戒、疏導車流。圖／讀者提供
公益所所長江清萬與警員周于立在忠明南路與華美西街巡邏，發現一輛轎車拋錨在忠明南路車道上，江(左)與駕駛(右)一起推車，周員在後方警戒、疏導車流。圖／讀者提供

台中市 車道 盧碧颱風

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