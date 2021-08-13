桃園警追丟掛失竊牌車 沿路4車被撞車主嘆「找誰賠」

中壢警方追掛失竊車牌的車輛，車沒追到，歹徒還開車撞了4輛車逃逸。圖／「我是中壢人」畫面 桃園市中壢知名粉團「我是中壢人」昨天PO出一則被認為是「很奇怪」的交通事故，一輛轎車被不明人士一直追著拍打，轎車後來連續衝、擦撞4輛車離開現場，雖然現場有人表明是警方辦案，但還是有不少人質疑，被撞的車輛車主也很困擾，因為一下子不知道要找誰求償，眼前看起來只能先自掏腰包修車。

中壢警分局今天上午證實，當天確實是警方查緝一輛贓車才會衍生交通事故。警方表示，11日上午約9點指揮中心通報發現一輛掛失竊車牌的轎車在中壢出沒，興國派出所調閱監視器，下午發現和鎖定轎車出現位置後由員警穿便衣開一般車輛跟蹤該車輛。

興國派出所所長甘伯倫說明，因為車輛在市區行駛交通繁忙，警方準備等待適當時機攔停查緝，不過跟車到中壢區環北路與延平路口時，疑似駕駛人發現被警方尾隨，為甩開警方查緝突然衝撞前方車輛後加速逃逸，警方目表示已經鎖定特定嫌疑人追緝中。

警方表示，4輛被撞的車輛已經製作相關筆錄，等嫌犯落網以後可以向犯嫌求償損失。