影／落入美女軍官愛情陷阱 警紙筆這句話讓瘖啞男夢醒

台中市黃姓瘖啞男子在網路結識詐騙集團假冒的美國美女軍官，兩人大談網路戀愛，詐團以「寶貝」、「我想你」問候，假借各種名義騙走黃20萬元，黃想見愛人一面，執迷不悟要匯款，警方比手畫腳、寫紙條溝通，最後寫下「她如果是美國人，怎麼會用中文跟你聯繫？」黃男這才夢醒。

62歲黃姓瘖啞男子在網路認識自稱是美國的女軍官，假冒女軍官的詐騙集團傳送多張正妹美女軍官照片，且照三餐跟黃男熱絡聊天，並以簡體字傳送「寶貝」、「我想你」、「好想趕快見到你」等甜言蜜語，讓黃男深信兩人穩定交往中。

詐團假稱「自己很難過」、「心要碎了」等話語誆騙黃男急需用錢，黃已先匯款20萬元，詐團再稱會還錢，還需要黃男匯款5萬5700元才能解決問題，黃一心想見到「女友」，上週四(5日)急著到郵局匯款。

郵局行員察覺，黃男要匯款的帳戶與戶名不符，擔心有異狀報警，台中市第五警分局東山所員警廖煥文、吳宗憲到場，因黃男是瘖啞人士，警方比手畫腳溝通，但黃仍執意要匯款「救女友」。

警方再以書信溝通，寫滿兩張紙「阻詐」，更寫下「她如果是美國人，怎麼會用中文跟你聯繫？」黃男低頭一看沉思，隨後點頭示意，他知道自己不是遇到真愛，而是詐騙集團，不再堅持匯款。