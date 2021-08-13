男子失業2個月請領不到防疫救助 竟持磚頭怒砸郵局ATM

高雄市旗山區一名莊姓男子疑因疫情失業2個多月，向區公所申請防疫補助又資格不符，一大早持磚頭砸向旗山區延平二路路郵局前的ATM，造成機器觸控螢幕毀損，旗山警分局員警正好巡邏經過直擊，當場逮捕莊男，詢後依毀損罪嫌送辦，橋頭地檢署訊後無保請回。

據了解，莊男（41歲）平時靠打零工維生，受疫情影響失業2個多月，生活快過不下去，向區公所申請防疫補助，疑因戶籍內有家屬已申請身心障礙補助，不能重複領相關防疫補貼，莊男一時氣憤又失望，本月11日上午8時許持預先撿的磚頭砸向ATM。