快訊

不准補習：中國創業家「雙減教育」的韭菜啟示錄

今天開始申請！勞工擴大1萬元補貼多2類人 方法一次看

男子失業2個月請領不到防疫救助 竟持磚頭怒砸郵局ATM

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市旗山區一名莊姓男子疑因疫情失業2個多月，向區公所申請防疫補助又資格不符，一大早持磚頭砸向旗山區延平二路路郵局前的ATM，造成機器觸控螢幕毀損，旗山警分局員警正好巡邏經過直擊，當場逮捕莊男，詢後依毀損罪嫌送辦，橋頭地檢署訊後無保請回。

據了解，莊男（41歲）平時靠打零工維生，受疫情影響失業2個多月，生活快過不下去，向區公所申請防疫補助，疑因戶籍內有家屬已申請身心障礙補助，不能重複領相關防疫補貼，莊男一時氣憤又失望，本月11日上午8時許持預先撿的磚頭砸向ATM。

莊男動手時，剛好被轄區員警巡邏目擊，依現行犯逮捕莊男，案發到破案全程不到30秒。郵局事後向莊男求償修理費，但看莊男的情況，反而想協助莊男先好好生活。警方詢後也向莊男表示，對公共物品出氣可能會影響很多人，有任何需要警方都可以幫忙，將協助先向社會局等單位尋求救助資源。

高雄市旗山區一名莊姓男子疑因請不到防疫補助，持磚頭怒砸郵局ATM，當場被巡邏員警逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名莊姓男子疑因請不到防疫補助，持磚頭怒砸郵局ATM，當場被巡邏員警逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名莊姓男子疑因請不到防疫補助，持磚頭怒砸郵局ATM，當場被巡邏員警逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名莊姓男子疑因請不到防疫補助，持磚頭怒砸郵局ATM，當場被巡邏員警逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名莊姓男子疑因請不到防疫補助，持磚頭怒砸郵局ATM，當場被巡邏員警逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名莊姓男子疑因請不到防疫補助，持磚頭怒砸郵局ATM，當場被巡邏員警逮捕。記者陳玫伶／翻攝

疫情 失業 郵局

延伸閱讀

女足集訓遇場地凹陷、盥洗問題 國訓中心提配套

防疫CP值成顯學 水岸重劃區2房詢問度大增

羽球／台北公開賽可望舉行 擬閉門開打、5天隔離

嘉義市民「整合性健康篩檢」16日重啟 為防疫少這2項目

相關新聞

男子失業2個月請領不到防疫救助 竟持磚頭怒砸郵局ATM

高雄市旗山區一名莊姓男子疑因疫情失業2個多月，向區公所申請防疫補助又資格不符，一大早持磚頭砸向旗山區延平二路路郵局前的A...

影／嫌檳榔西施叨菸態度差 BMW男撂人砸店 警連夜逮3人

陳姓男子昨晚駕駛BMW汽車至新北市中和交流道前檳榔攤，疑似不滿檳榔西施態度差，事隔兩小時涉嫌撂人砸店洩憤，中和警方以車追...

台南善化三合院疑遭租客點火 屋主兒子輕傷送醫

台南市善化區嘉南理茄拔社區三合院平房上午八點左右起火，消防局接獲報案指屋內有人受困，派遣善化等12車29人前往搶救，消防...

新竹尖石超商開幕首宗竊案 竟是鹿角蕨盆栽遭竊

新竹縣尖石鄉才剛開幕僅1個多月的便利商店，竟傳出開幕以來第1起竊案，門口懸掛的鹿角蕨慘遭不肖分子盯上，趁著店員忙碌之際，...

刺殺酒客又丟包 小黃司機收押

五十一歲李姓計程車司機今年四月四日凌晨搭載四十七歲廖姓男子返家，途中疑不滿廖男發酒瘋，把廖男拖下車，持螺絲起子朝廖男脖子...

夜盜漂流木 山老鼠落網

南部地區連日豪雨，山區大量漂流木被大水沖刷至河床，林務局屏東林管處發現有人在偏僻的屏東縣里港鄉荖濃溪流域河床，以挖土機竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。