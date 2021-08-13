男子失業2個月請領不到防疫救助 竟持磚頭怒砸郵局ATM
高雄市旗山區一名莊姓男子疑因疫情失業2個多月，向區公所申請防疫補助又資格不符，一大早持磚頭砸向旗山區延平二路路郵局前的ATM，造成機器觸控螢幕毀損，旗山警分局員警正好巡邏經過直擊，當場逮捕莊男，詢後依毀損罪嫌送辦，橋頭地檢署訊後無保請回。
據了解，莊男（41歲）平時靠打零工維生，受疫情影響失業2個多月，生活快過不下去，向區公所申請防疫補助，疑因戶籍內有家屬已申請身心障礙補助，不能重複領相關防疫補貼，莊男一時氣憤又失望，本月11日上午8時許持預先撿的磚頭砸向ATM。
莊男動手時，剛好被轄區員警巡邏目擊，依現行犯逮捕莊男，案發到破案全程不到30秒。郵局事後向莊男求償修理費，但看莊男的情況，反而想協助莊男先好好生活。警方詢後也向莊男表示，對公共物品出氣可能會影響很多人，有任何需要警方都可以幫忙，將協助先向社會局等單位尋求救助資源。
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