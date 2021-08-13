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影／嫌檳榔西施叨菸態度差 BMW男撂人砸店 警連夜逮3人
陳姓男子昨晚駕駛BMW汽車至新北市中和交流道前檳榔攤，疑似不滿檳榔西施態度差，事隔兩小時涉嫌撂人砸店洩憤，中和警方以車追人連夜逮陳男等3人到案，尚有一嫌在逃，警詢後今天依聚眾滋事、毀損罪嫌函送新北地檢偵辦。
中和警方昨晚11時30分獲報，鄰近北二高中和交流道前中正路上一間檳榔攤，遭多人闖入砸店，警方出動快打警力趕抵時，涉嫌動手逞凶者已逃離現場，但整間檳榔攤，物品掉滿地，被砸得一片凌亂。
經警方了解，檳榔攤店員許姓女子昨晚9時許，見一輛BMW汽車停在店前，認為男駕駛欲購買檳榔，來不及放下手中香菸，連忙跑出來並敲打車窗詢問，不料男子並非要在該攤購買，雙方言語交談中，言詞間有些衝突，令男駕駛心生不悅立即駕車離去。
沒想到駕駛BMW汽車的陳男（24歲）離去後，隔了兩小時，昨晚11時許夥同其他3輛汽車共4人再度上門，一下車就要求檳榔西施為先前態度不佳道歉，因許女堅拒道歉，陳男和另一名友人共二人涉嫌動手砸店後揚長而去。
中和警方昨晚調閱周邊道路監視器，鎖定車號以車追人，今天清晨帶回涉嫌動手砸店的陳男、鄭姓男子（23歲）二人，和陪同前往的張姓男子（22歲），據了解，陳男因不滿檳榔西施許女詢問的態度不佳，令他心生不滿，才會撂人砸店。另有一名在場的顏姓男子尚未到案，警方表示，將持續追查到案說明。
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