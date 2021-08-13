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新竹尖石超商開幕首宗竊案 竟是鹿角蕨盆栽遭竊

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉才剛開幕僅1個多月的便利商店，竟傳出開幕以來第1起竊案，門口懸掛的鹿角蕨慘遭不肖分子盯上，趁著店員忙碌之際，直接將牆上的鹿角蕨連板直接偷走，店家發文希望竊嫌趕緊自首歸還，更喊話「您可以不相信舉頭三尺有神明這件事，但是超商3公尺上空布滿監視器是真的！」

據了解，這間遭竊超商6月底才剛開幕，就位於尖石鄉錦屏村著名的那羅露營區旁，門口還擺放數十盆祝賀開幕的花籃，但識貨的嫌犯非但沒有偷蘭花或富貴竹等盆栽，反而直接盯上牆上懸掛、價值數千元的鹿角蕨，趁店員不注意當場取走、騎車揚長而去，讓店家苦笑直呼嫌犯「有品味」。

店家表示，調閱監視器後發現，當天中午11時許，該名嫌犯原本來購買2包菸品，還順帶取貨，正要騎機車離開時，竟刻意倒車偷走鹿角蕨，店家也表示已經向橫山警方報案，且手中也握有該名嫌犯取貨時留下的電話個資，希望竊嫌「及時悔過」，並喊話「過錯的彌補是有一定幫助的」。

不過這起竊案一出也令當地民風純樸的原住民部落議論紛紛，店家也回應，經監視器畫面確認「確定不是我們尖石鄉親」，疑似為外地遊客前來犯案，還有當地居民評論「植物有品味」，大罵竊嫌「低品格」。

警方目前已受理超商報案，將循車牌及店家提供的取貨資料通知嫌犯到案說明，店家則希望竊嫌可以盡早歸還盆栽，並無奈向竊嫌喊話「請讓鹿角蕨回家」。

超商門前失竊的二叉鹿角蕨；鹿角蕨因葉形特殊，具有觀賞價值，近年頗受消費者喜愛。圖／翻攝自臉書「尖石老家」
超商門前失竊的二叉鹿角蕨；鹿角蕨因葉形特殊，具有觀賞價值，近年頗受消費者喜愛。圖／翻攝自臉書「尖石老家」

監視器 超商 尖石鄉

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