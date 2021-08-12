快訊

6、7月電費帳單暴增？ 兩招檢查台電是否算錯價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老父病逝兒守靈酒醉鬧事 遭弟弟、堂弟拿啞鈴打死棄屍

聯合報 / 記者李奕昕／新北即時報導

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，父親節當天哥哥疑心情低落在家酒後鬧事，弟弟勸阻時起衝突，涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟棄屍住家附近鐵皮屋；警方今傍晚尋獲遺體，拘提兩人依殺人罪嫌漏夜偵辦。

警方調查，施姓兄弟與父母同住鄉長路，31歲哥哥打零工，30歲弟弟從事鐵工，父親最近癌症過世，靈堂設家中，預定明天出殯。

8日凌晨1點多，哥哥酒醉大吵大鬧，弟弟與住隔壁的17歲堂弟正在守靈，見狀制止未果，聯手壓制，弟弟隨手拿屋內的啞鈴敲打哥哥頭部致死，接著與堂弟用棉被包裹遺體，推台車載送，棄屍離家約100公尺的廢棄鐵皮屋內。

堂哥聯絡不上死者，詢問兩人得知噩耗，今天下午4點多報案。新北市汐止警分局長安派出所員警趕赴，5點半帶同兩人在鐵皮屋找到遺體，檢視頭顱破裂。

警方依殺人罪嫌拘提兩人，目前夜間停止偵詢。兩人初步坦承犯案，稱勸止酒醉鬧事時失手，發現死者沒有呼吸後，一時緊張而棄屍。

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，哥哥在家酒後鬧事，弟弟勸阻時涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟棄屍住家附近鐵皮屋。記者李奕昕／翻攝
新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，哥哥在家酒後鬧事，弟弟勸阻時涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟棄屍住家附近鐵皮屋。記者李奕昕／翻攝

棄屍 汐止

延伸閱讀

有片！站立式腹肌訓練 魔鬼筋肉腹肌撕裂

有片！站立式腹肌訓練 魔鬼筋肉腹肌撕裂

男子酒醉倒路中 遭撞送醫不治

撿屍酒醉女帶回家性侵 還向友人稱她「全程死掉狀態」

相關新聞

老父病逝兒守靈酒醉鬧事 遭弟弟、堂弟拿啞鈴打死棄屍

新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，父親節當天哥哥疑心情低落在家酒後鬧事，弟弟勸阻時起衝突，涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與...

枋寮鄉公所圍標案疑涉案 「白手套」檢二度聲押法院裁准

屏東縣枋寮鄉公所遭檢舉工程業務有廠商低價圍標，人事任用涉不法，屏東地檢署9日指揮廉政署南調組、調查局南機站偵辦，搜索相關...

沒拿到毒品酒後刺傷老友 友還幫辯稱：他絕不會殺我

新北市一名45歲的蔡男與陳男為20多年好友，蔡男去年向陳男購買毒品，付了錢卻沒拿到毒品，蔡男找不到陳男，酒後一時氣憤，直...

機車碰撞支離破碎騎士命危 違規轎車駕駛：看導航指示

台中市西屯區福科路、環中路今天下午5時許，發生一起機車碰撞轎車的交通事故，機車發生碰撞後，車體零件散落一地，陳姓騎士也因...

苗栗街友命案帶回一男一女可疑對象 案情待突破釐清

36歲徐姓街友上午陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟沙發上，腹部及腰部疑遭人以利刃捅刺，警方根據死者往來對象查訪，中...

高雄男全身赤裸陳屍房內 現場無打鬥痕跡初步排除他殺

高雄市楠梓區吳姓男子今天下午與陳姓友人相約外出，友人在約定地點遲遲等不到人，到吳男出租套房請大樓管理員協助開門，一開門卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。