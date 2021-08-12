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老父病逝兒守靈酒醉鬧事 遭弟弟、堂弟拿啞鈴打死棄屍
新北市汐止區施姓兄弟的父親病逝，父親節當天哥哥疑心情低落在家酒後鬧事，弟弟勸阻時起衝突，涉嫌持啞鈴敲打哥哥頭部致死，再與堂弟棄屍住家附近鐵皮屋；警方今傍晚尋獲遺體，拘提兩人依殺人罪嫌漏夜偵辦。
警方調查，施姓兄弟與父母同住鄉長路，31歲哥哥打零工，30歲弟弟從事鐵工，父親最近癌症過世，靈堂設家中，預定明天出殯。
8日凌晨1點多，哥哥酒醉大吵大鬧，弟弟與住隔壁的17歲堂弟正在守靈，見狀制止未果，聯手壓制，弟弟隨手拿屋內的啞鈴敲打哥哥頭部致死，接著與堂弟用棉被包裹遺體，推台車載送，棄屍離家約100公尺的廢棄鐵皮屋內。
堂哥聯絡不上死者，詢問兩人得知噩耗，今天下午4點多報案。新北市汐止警分局長安派出所員警趕赴，5點半帶同兩人在鐵皮屋找到遺體，檢視頭顱破裂。
警方依殺人罪嫌拘提兩人，目前夜間停止偵詢。兩人初步坦承犯案，稱勸止酒醉鬧事時失手，發現死者沒有呼吸後，一時緊張而棄屍。
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